CNN: Haleyová za útok na Idlib Rusku a Íránu pohrozila vážnějšími následky

Také zdůraznila, že Washington odpoví na jakékoliv použití chemických zbraní v této zemi.

„Pokud Asad, Rusko a Írán budou pokračovat po cestě, kterou se vydaly, následku budou vážnější," oznámila. „Také chci zopakovat to, co jsem řekla minulý týden Asadovi a všem ostatním, kteří přemýšlí o použití chemických zbraní v Sýrii. Když jsme říkali, že odpovíme na použití chemické zbraně, dovedli jsme případ do logického konce. Neustupujeme od tohoto varování."

© AP Photo / Richard Drew Haleyová tvrdí, že Asad použil chemické zbraně v Sýrii přinejmenším 50krát

Během zasedání Rady bezpečnosti OSN Halayeová mluvila o tom, že v tomto roce svět pozoruje jasnou vojenskou eskalaci ze strany Ruska a syrského režimu, které provedly více než 100 útoků s použitím barelových bomb, raket a dělostřelectva v pokusech o dobytí poslední bašty povstalců po více než sedmi letech války.

Haleyová obvinila Rusko a Írán z toho, že neprojevují zvláštní zájem o politickou regulaci, a označila jejich činnost za typickou pro zbabělce, kteří chtějí krvavá vojenská vítězství, informovala CNN.

Velvyslanec Ruska při OSN Vasilij Nebenzja v odpovědi na hrozby Haleyové oznámil, že Damašek nemá chemické zbraně. Také zdůraznil, že z politického a humanitárního pohledu by pro režim Asada byla hloupost používat podobné zbraně, protože by to vedlo k útoku USA a dalších států na Sýrii.