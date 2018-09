ABC vysvětlil, v čem tkví strategická hodnota Kuril

Na těchto ostrovech žili Japonci, měli tam rybářské a zemědělské komunity, lidé budovali svůj život, zavítáte-li tam dnes, uvidíte zbytky hrobů a chrámů," řekl profesor Mezinárodní křesťanské univerzity v Tokiu Stephen Nagy. „Byly poničeny, ale stále ještě jsou symbolickým zobrazením života a práce japonské komunity."

Kromě kulturní a historické hodnoty ostrovů mají rovněž strategický význam, připomíná ABC.

„Souvisí to s tím, že Rusko má v tomto regionu, a sice ve Vladivostoku, Tichomořské loďstvo," poznamenal Nagy. „Je to oblast, ze které se fakticky vydávají ruské vojenské námořní jednotky a také ponorky, je to velmi důležitý oddíl ruského Tichomořského loďstva, ruské tichomořské strategie a operací."

Ke sblížení povzbuzují Rusko a Japonsko ekonomické přednosti, míní ABC.

„Přispěje to k přítoku investic na Dálný východ RF a také to pravděpodobně poskytne občanům Japonska možnost navštívit místa, kde žili jejich předkové," poznamenal profesor Nagy. „Myslím, že to přispěje k hlubší spolupráci v zemědělství a také k posílení důvěry mezi dvěma státy."

Posílení čínského vlivu ve východní části Asie přinutilo Japonsko, aby se podívalo na Rusko jako na nového regionálního spojence, tvrdí ABC.

Rusko-japonské vztahy může vážně ovlivnit způsob překonání severokorejského problému. Japonsko, jež je zranitelné vůči raketám z Pchjongjangu, doufá, že proces jaderného odzbrojení půjde rychle a snadno. Avšak podle Nagyho je to pro Rusko méně závažný úkol.

„Jejich prioritním úkolem je export energetických zdrojů přes Severní Koreu do Jižní, a potenciálně do Japonska. Chtěli by vybudovat energetickou infrastrukturu v Severní a Jižní Koreji, aby pak maximalizovali vývoz energetických zdrojů do severovýchodní části Asie, je to reálný pohon světového ekonomického růstu," míní profesor.

Vladimir Putin je ale tvrdý vyjednavač a rusko-japonské vztahy potřebují značný pokrok, aby bylo překonání tohoto problému nalezeno za života této generace, jak si to přeje Šinzó Abe, píše ABC.