Haleyovou zarmoutilo, že zpráva o sankcích proti KLDR byla opravena kvůli Rusku

Ve středu velvyslanectví RF prohlásilo, že skupina expertů Výboru 1718 naslouchala důvodům ruské strany a změnila údaje ve zprávě. Teď může být zpráva zveřejněna.

„Jsme zklamáni tím, že skupina ustoupila ruskému nátlaku a opravila to, co mělo být nezávislou zprávou. To je nebezpečný precedent a vrhá špatné světlo na důležitou práci této skupiny," praví se v prohlášení Haleyové.

Stálá zástupkyně USA trvá na tom, aby byla zveřejněna původní varianta tohoto dokumentu, a myslí si, že Rusko „zasáhlo" do nedotknutelného procesu příprav zpráv nezávislou skupinou expertů OSN.

Podle názoru Haleyové Rusko vyvíjelo na skupinu nátlak s tím, aby změnila svou nezávislou zprávu, která obsahuje také porušení sankcí vůči ruským subjektům.