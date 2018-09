Porošenko považuje asociaci Ukrajiny s Evropskou unií za vítězství nad Ruskem

„Mohu říci, že jsme nad Ruskem vyhráli, a to už před rokem, když dohoda o asociaci mezi Ukrajinou a EU vstoupila v platnost. Podíl vývozu z EU je v rozmezí od 42 do 43 % a rychle se blíží 50 %, a to významně kompenzuje ztráty, které nám způsobilo Rusko," píše Porošenko na Twitteru.

Během posledních několika let se v Kyjevě uplatňuje politika nahrazování ruských výrobků.

Dříve federální celní služba uvedla, že zahraniční obchodní obrat mezi Ruskem a Ukrajinou od ledna do května 2018 činil 5.838 miliard dolarů, což představuje roční nárůst o 28,7 %.

Podle Státní statistické služby Ukrajiny je Rusko největším investorem do ukrajinské ekonomiky, její podíl na celkových zahraničních investicích činil 36 %.