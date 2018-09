Izraelský ministr obrany se vyjádřil ke katastrofě s Il-20

Armádní velitelství a politické orgány Izraele vyjádřily svou soustrast v souvislosti se smrtí 15 ruských vojáků. Veškerou zodpovědnost za to, co se stalo, však přisoudily syrským vládním silám. V Tel Avivu tvrdí, že dotyční zahájili „masivní, chaotickou a necílenou palbu", aniž by byli přesvědčeni o absenci ruských letadel v zóně porážky. Podle izraelských údajů, se v době zkázy Il-20 čtveřice F-16 již nacházela ve vzdušném prostoru židovského státu.

Ruské ministerstvo obrany dříve považovalo izraelské provokativní akce za nepřátelské a vyhrazovalo si právo na přiměřenou reakci. Když ruský prezident Vladimir Putin odpovídal na dotazy reportérů, uvedl, že situaci týkající se útoku turecké stíhačky na ruské letadlo nemůžeme srovnávat se současnou tragédií Il-20, jelikož k ní vedla řada tragických náhod. Zároveň oznámil, že po incidentu s ruským letounem Il-20 zajistí dodatečnou bezpečnost armády v SAR.

Ministerstvo obrany RF dříve oznámilo, že přibližně v 22.45 17. září ztratilo spojení s ruským letadlem Il-20, které se vracelo na základnu Hmímim. Stroj s posádkou skládající se z 15 lidí se nacházel 35 kilometrů od pobřeží Středozemního moře. Jak oznámili v MO RF, právě v tuto chvíli čtyři izraelské stíhací letouny zaútočily na syrské objekty v Latákii a z francouzské fregaty Auvergne byly odpáleny rakety.

Přitom Izrael nevaroval Rusko o své operaci včas. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu podotkl, že vina za sestřelené ruské letadlo a smrt jeho posádky leží zcela za izraelské straně.