Antiruské sankce EU potřebují spíše diskusi než prodloužení - Budapešť

„Musí existovat dialog… čestná diskuze, přímočará diskuze o tom, zda sankce byly úspěšné či ne, a dívat se na vše věcně — buď už to pomohlo evropské ekonomice, nebo už to pomohlo ruské ekonomice, nebo zda to způsobilo pokles ruské ekonomiky, zda to pomohlo realizaci Minských dohod, a tak dále… a po upřímných odpovědích na upřímné otázky bychom měli rozhodovat o naší budoucnosti," řekl v pátečním rozhovoru.

Ministr však zdůraznil, že Budapešť nikdy nebude přijímat rozhodnutí, která by hrozila „porušením [blokové] jednoty."

Szijjártó dodal, že Řím sdílí opoziční stanovisko Budapešti k automatickému prodlužování režimu sankcí, a vyjádřil naději, že by obě země mohly představovat jednotný postoj v unii.

"Zdá se, že současná italská vláda zastává stejné stanovisko — žádné automatické otáčení, diskuse musí proběhnout. A protože jsou silné a velké země G7, bude to mnohem jednodušší pro menší členské státy EU, aby zaujímaly toto stanovisko společně s velkými", — navrhl.

Dne 13. září Evropská unie rozšířila sankce proti ruským fyzickým a právnickým osobám "kvůli činnostem, které podrývají nebo ohrožují územní celistvost" Ukrajiny, o dalších šest měsíců.

Evropská unie poprvé zavedla svá omezení vůči Rusku v roce 2014 jako reakci na vypuknutí konfliktu na Ukrajině a sjednocení Krymu s Ruskem výsledkem referenda. Rusko opakovaně vyvracelo jakýkoliv zásah do ukrajinské krize a tvrdilo, že nebylo účastníkem konfliktu. V odvetné akci Moskva zavedla potravinové embargo vůči zemím EU.