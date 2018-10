V OSN prohlásili, že je EU připravena financovat odzbrojení syrských bojovníků

Mnohé země EU mají zájem o to, aby se syrští běženci vrátili do vlasti a jsou tak ochotné poskytnout prostředky na program týkající se odzbrojení bojovníků, který by k tomu přispěl. Sputniku to sdělil Alexandr Zujev, zástupce generálního tajemníka OSN pro práva a bezpečnostní instituce.