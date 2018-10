Ministerstvo zahraničí promluvilo o úsilí Ruska na návrat uprchlíků do Sýrie

Ruské diplomatické úřady a zastoupení i nadále aktivně pracují na mobilizování mezinárodních úsilí k umožnění návratu syrských uprchlíků do míst jejich pobytu, řekl ve středu mluvčí ministerstva zahraničí Nikolaj Burcev.

"Příspěvkem k úspěchu opatření pro návrat uprchlíků do Sýrie bude mezinárodní konference. Nyní se určuje její umístění. Jejím cílem by měla být diskuse odborníků státního programu pro návrat uprchlíků, ohlášení opatření na podporu navrátilců, amnestie, odklad, výhody a zaměstnanost, zvláštní bezpečnostní režim v pacifikačních obcích, a tak dále — stejně jako výzva dárců k pomoci při obnově infrastruktury a humanitárním odminování," řekl na společné schůzi meziresortních štábů Ruska a Sýrie pro návrat uprchlíků do Sýrie.

Sdělil, že ruské iniciativy mají pochopení v regionu.

"Podle ruského velvyslanectví v Bejrútu, libanonský prezident Michel Aoun jednal s egyptským prezidentem Abdelem Fattahem al-Sísí. Během jednání oba představitelé chválili ruské iniciativy pro návrat syrských uprchlíků do vlasti. Al-Sísí vyjádřil podporu Bejrútu v řešení tohoto problému. Libanon je přesvědčen, že dobrovolná repatriace občanů SAR by neměla záviset na politickém procesu urovnání," řekl mluvčí ruského ministerstva zahraničí.

Řekl, že v průběhu brífinku OSN 19. září v Ankaře o syrské otázce, kterého se zúčastnili krajský koordinátor pro syrskou krizi Panos Mumcis a vedoucí OSN pro humanitární záležitosti Jensen, pracovníci OSN zcela ignorovali ruskou výzvu k zintenzivnění práce na návrat uprchlíků do Sýrie, s odkazem na údajné nedostatečné podmínky pro jejich přijetí v SAR.

„Na otázku, proč se humanitární pomoc odesílá pouze do Idlibu a nedosahuje na území pod kontrolou Damašku, odpověděli, že syrský režim neumožňuje spolupráci, místní nevládní organizace zabraňují misi," řekl Burcev.

Sdělil, že chtějí diskutovat o uvedených tématech a dalších důležitých otázkách, o syrských záležitostech se zástupci Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na Ministerstvu zahraničních věcí a na ministerstvu obrany během návštěvy v Moskvě.

Podle ruského velvyslanectví v Nikósii, kyperští politici diskutují s představiteli Evropské unie o jejich možném usnadnění návratu syrských uprchlíků z ostrova do Libanonu a Jordánska," řekl mluvčí ministerstva zahraničí.