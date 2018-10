Trump obvinil USA z hlouposti kvůli důvěře vůči EU

„Kdo je to spojenec? Máme výborné vztahy s mnohými. Ale nikdo se vůči nám nechová natolik špatně, jako to dělá Evropská unie. EU byla založena proto, aby nás využila v obchodní sféře, právě to učinili," řekl.

© AFP 2018 / Trump bojuje proti Číně. Rozpadnout se ale může EU

Moderátorka poznamenala, že tento výrok zní nepřátelsky.

„Víte, co je nepřátelství? To je to, jak se chovají vůči nám. My nejsme nepřátelští… Právě my jsme byli dlouhá léta v situaci hloupé země," odpověděl Trump.

USA zavedly v březnu dovozní clo na evropskou ocel a hliník a odůvodnily to zájmy národní bezpečnosti. Brusel na to reagoval dodatečnými poplatky na import celé řady amerických výrobků.

V květnu Trump oznámil vystoupení USA z íránské jaderné dohody a obnovení všech sankcí proti této zemi. V EU slíbili, že budou blokovat platnost sankcí kvůli ochraně evropských společností.