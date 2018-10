Libération: Zvolení Trumpa se negativně odrazilo na duševním zdraví Američanů

„Napjatá politická atmosféra" se negativně odrazila na duševním zdraví Američanů. Noviny uvádějí, že politické neshody se staly hlavním důvodem rozvodů a dívky se nyní obtížně seznamují s příslušníky opačného pohlaví.

Během posledního týdne došlo v USA k dalším třem tragickým případům, uvádí Libération . V sobotu Robert Bowers začal střílet v synagoze v Pittsburghu, následkem čehož zahynulo 11 lidí a 6 bylo zraněno. V pátek byl zadržen Trumpův příznivec, který je podezřelý z rozeslání minimálně 13 bomb demokratickým institucím a politikům. Ve středu jeden rasista zavraždil dva šedesátileté Afroameričany na parkovišti supermarketu v Kentucky.

Příslušné vyšetřování bylo teprve zahájeno a bude třeba určitý čas, aby byla zjištěna motivace každého z viníků. Tyto tři případy však ukazují, jak jsou USA zachváceny krutostí a nenávistí, uvádějí noviny.

Podle názoru Trumpových odpůrců a početných komentátorů prezident USA a Republikánská strana sami vyvolali rasové a náboženské napětí v Americe podporou pravicových extremistických a rasistických hnutí, jejichž někteří členové otevřeně podporovali Trumpovu kandidaturu ve volbách v roce 2016.

Republikáni mohou ztratit svou většinu v kongresu po tzv. „střednědobých volbách". Trump, který využívá strachu Američanů a nepředkládá žádné důkazy, prohlásil, že v migrační karavaně, která se blíží ze Střední Ameriky, jsou „zločinci a lidé z Blízkého východu".

Toto vše, jak tvrdí Libération, svědčí o mimořádné politické polarizaci, která je vidět v USA „od chvíle zvolení miliardáře". Tato „napjatá atmosféra" se podle názoru odborníků zcela jistě odrazila na psychickém stavu Američanů. Americký psycholog Steven Stosny se domnívá, že lidé jsou dnes nervóznější než dříve. „Všiml jsem si, že politická atmosféra má negativní vliv na pesimismus, zlobu a hněv ve společnosti," uvádí psycholog. „Dosahuje to úrovně, s níž jsem se nikdy dříve nesetkal, a to je velmi znepokojující."

Nespokojenost má vliv na to, jak lidé reagují na nepříjemné události, vysvětluje psycholog. „Lidé se kvůli maličkostem začínají hádat a nadávat, ačkoliv by to nedělali, kdyby se 24 hodin denně a sedm dní v týdnu nenacházeli v napětí kvůli zprávám a sociálním sítím," dodává Stosny. „Pokud nějaká informace, kterou jste uslyšeli, ve vás vyvolává pocit zklamání, nebudete milí na své děti, až se vrátíte domů."

V některých rodinách se politika dokonce stává důvodem k rozvodu, píší francouzské noviny. To se stalo například účetní Karen Cicchinelliové, která žije v předměstí Filadelfie a nedávno podala žádost o rozvod. Karen vždy tíhla k levicově založeným lidem a její muž, když se v roce 1999 seznámili, vstoupil do Republikánské strany. Jejich politické neshody nikdy nebyly důvodem k rozvodu — alespoň do prezidentských voleb v roce 2016.

„Jde o to, že Trump uzákoňuje veškerou tuto nenávist, všechny tyto myšlenky, které se lidé neodvažovali dosud vyslovit," uvádí Cicchinelliová. „Všechny tyto rasistické a misogynské názory jsou nyní přípustné. Nevím, jestli je to dobře, že všichni démoni vylézají ze tmy na svobodu, ale celá tato věc je pro mne velmi znepokojující. My se o tom s manželem nemůžeme ani bavit, protože všechny naše diskuze jsou příliš napjaté. Ta prostá skutečnost, že vidím, do jaké míry se náš světový názor liší, mne nutí položit si otázku, kdo on ve skutečnosti je."

Komplikují se i vztahy mezi pokrokovými lidmi. „V této politické atmosféře se milostné schůzky staly něčím směšným, dokonce i v New Yorku, místě, které je považováno za superpokrokové," tvrdí Deanna Zandtová, poradkyně v oblasti médií. „Můžeme se skutečně setkat s lidmi, s muži, kteří se domnívají, že případ Cavanaugha je pouze politická hra demokratů a republikánů. A my jim odpovídáme: ‚Ne, jde o ženu, která prožívá životní drama, které chce utajit stejně jako mnoho jiných žen.‘"