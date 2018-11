Jednání Ruska oslabuje bezpečnost USA, prohlásil Pompeo

„Prezident (USA Donald) Trump jasně prohlásil, že chce mít dobré vztahy s Rusy. Potřebujeme, aby udělali několik věcí, aby změnili své chování. Dělají nám výzvy, problémy, oslabují bezpečnost Ameriky," řekl Pompeo v interview pro televizní stanici Fox News.

„Potřebujeme, aby (Rusko) obnovilo plnění smluv o raketách, a také dohod, které uzavřelo. Dokážeme-li je o tom přesvědčit, můžeme pak s nimi vést dialog. Právě to jsem dělal, když jsem byl ředitelem CIA, jednal jsem se svými ruskými kolegy," dodal Pompeo.

USA a RF se navzájem obviňují z neplnění Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, přičemž USA vyhrožují vystoupením z této smlouvy.

„Dokážeme-li vést jednání, která by je mohla pobídnout ke změně jejich chování takovým způsobem, aby zde nebyla hrozba pro Američany, byla by to maximálně dobrá věc. A vyzývám prezidenta (USA Donalda) Trumpa a řadu jiných členů kabinetu k tomu, aby jednali právě takto," řekl na závěr ministr zahraničí USA.

Rusko nejednou prohlásilo, že přísně plní své závazky ze smlouvy. Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov podotkl, že Moskva má dost vážné otázky k USA ohledně plnění této smlouvy samotnými Američany. V Moskvě poukazují mj. na to, že Spojené státy rozmísťují na pevnině, na vojenské základně v Rumunsku, a také v Polsku, odpalovací zařízení schopná odpalovat útočné okřídlené rakety typu Tomahawk, což smlouva zakazuje. Ruská strana upozorňují také na to, že USA vyvíjejí útočné bezpilotní letouny a financují výzkumy pro vývoj okřídlené rakety pozemního umístění.