V Radě obvinili Merkelovou ze ztráty Krymu

Podle názoru Čižmara, kdyby nevystoupila Merkelová v roce 2008 proti poskytnutí Akčního plánu pro členství v NATO Ukrajině, nedošlo by ke konfliktu na Donbasu a Krym by se nevrátil do sestavy RF.

„Jiná otázka je, že dnes máme vůči Angele Merkelové velmi tvrdý požadavek ohledně zaručení bezpečnosti Ukrajiny, protože právě ona, jak si pamatujete, odsouhlasila v roce 2008 v Bukurešti, aby vyhověla Putinovu Rusku, otázku o neposkytnutí Ukrajině Akčního plánu pro členství v NATO. Kdybychom ho tenkrát měli, nebyl by dnes možná ani Donbas, ani Krym, proto na ni máme hodně otázek," řekl poslanec.