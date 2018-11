Západ požádal Srbsko, aby snížilo diplomatickou aktivitu

Západ žádá, aby Srbsko upustilo od diplomatického úsilí v boji proti uznání nezávislosti Kosova. Prohlásil to srbský ministr zahraničí Ivica Dačić.

„Albánská strana si na mě stěžuje Západu. A Západ to chce zastavit, jelikož to rozčiluje Albánce a údajně to škodí dialogu. Zatímco jejich lobbování za nové uznání nezávislosti a členství v mezinárodních organizacích je v pořádku," řekl Dačić v rozhovoru pro bělehradský deník Večernje novosti.

© AFP 2018 / Armend Nimani Další země odvolala přiznání nezávislosti Kosova

Již dříve Dačić sdělil, že se Grenada stala devátým státem, který v poslední době zrušil uznání nezávislosti samozvané Kosovské republiky. Krátce předtím stejný krok udělala i karibská země Dominika.

Přesný počet zemí, jež uznaly samozvanou republiku Kosovo, není znám. Údaje v oficiálních zdrojích se totiž různí a představitelé některých států učinili v různé době protichůdná prohlášení. Podle deníku Večernje novosti se však počet těchto států měl snížit na 102 zemí. Kosovská vláda přitom trvá na počtu 110.

V roce 1999 vojenský odpor albánských separatistů z Kosovské osvobozenecké armády a srbské armády a policie vedl k bombardování Jugoslávie (ta se v té době skládala ze Srbska a Černé Hory) silami NATO. V březnu roku 2004 uspořádali kosovští Albánci pogromy, jež měly za následek masové vystěhování Srbů z tohoto kraje a zničení velkého počtu jejich historických a kulturních památek. Kosovské albánské struktury v Prištině v únoru roku 2008 jednostranně vyhlásily nezávislost od Srbska. Samozvanou republiku však neuznává Srbsko, Rusko, Čína, Izrael, Írán, Španělsko, Řecko a řada dalších států.