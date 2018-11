Všechny plány Ukrajiny ohledně navrácení Krymu se podobají fantastickým povídkám – nejsou reálné jak v současné situaci, tak v budoucnu. Prohlásil to poslanec Státní dumy za krymský region Michail Šeremet.

Bývalý poslanec Parlamentu Ukrajiny a ex prokurátor Svajtoslav Piskun ve vysílání televize NewsOne prohlásil, že za 3 až 4 roky si budou obyvatelé Krymu přát, aby byl Krym opět součástí Ukrajiny. Také poznamenal, že bude zapotřebí, aby Ukrajina dosáhla vysokých ekonomických ukazatelů. Piskun rovněž Ukrajině navrhl obrátit se na mezinárodní soud kvůli tomu, aby Moskva kompenzovala vzniklé „škody". Piskun přitom ale nepopíral, že si obyvatelé Krymu znovusjednocení s Ruskem sami přáli. Podle jeho slov je potřeba si uvědomit, že poloostrov nebude v nejbližší době navrácen Ukrajině. Bývalý poslanec vyzval k tomu, aby nikdo v této otázce ukrajinskému lidu nelhal.

„Vidíme, že se na Ukrajině objevilo mnoho nadaných tvůrců sci-fi. Jsou ale opravdu blázni, protože zdravého člověka by to vůbec nenapadlo. Není to reálné ani za nynějších podmínek, a tím spíše, ani v budoucnu," uvedl Šeremet v rozhovoru pro Sputnik.

Podle jeho slov nemá ukrajinská vláda žádné morální právo hovořit o kompenzacích za Krym.

„Krym a krymský lid byl přes 20 let pod jurisdikcí Ukrajiny vykořisťován, do jeho infrastruktury nebyl investován ani halíř a poloostrov byl v bídném stavu. Vytáhli z něj všechno — počínaje užitečnými nerosty a konče lidskými a finančními zdroji. Dnes se Krym rozvíjí a žádní lidé nebudou mít zájem stát ve frontě pro návrat do minulosti. Toho se nedočkají. Obyvatelé Krymu mají dost korupční a krvavé ukrajinské vlády," řekl závěrem Šeremet.