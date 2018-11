Hrozí Trumpovi vyjádření nedůvěry? Vše, co byste měli vědět o volbách v USA

Nic není tak jednoduché

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump označil předběžné výsledky voleb do Kongresu za ohromující úspěch

Podle předběžných výsledků to vypadá následovně: Senát zůstává „červený" — republikáni obsadili 51 míst ze sta. Ale se Sněmovnou reprezentantů to není tak jednoznačné. Demokraté předhonili republikány, ale ne o moc: 222 proti 199. Nespokojenost s jednáním Trumpa , s níž tak počítali jeho oponenti, nepřinesla výrazné výsledky.

Kolik stojí vítězství

Tato volební kampaň vešla do amerických dějin jako jedna z nejšpinavějších a nejdražších. Podle hodnocení neziskové organizace Center for Responsive Politics rozpočet přesáhl pět miliard dolarů a jeho většinu tvořily dary shromážděné demokraty. Pouze jeden miliardář Michael Bloomberg utratil více než 100 milionů dolarů za podporu Demokratické strany. Celkově do volební kampaně do Sněmovny reprezentantů přinesli republikáni 637 milionů dolarů a demokraté 951 milionů, do Senátu přinesli republikáni 361 milionů a demokraté 513 milionů.

Netradiční kandidáti

© Sputnik / Eugene Odinokov Zacharovová zažertovala o „stopě ruských hackerů“ v amerických volbách

V současných volbách je zaregistrován rekordní počet kandidátek — žen. Do Senátu se snažilo dostat 53 žen, což je o 13 více než v minulé kampani v roce 2016. Do Sněmovny reprezentantů kandidovalo 476 žen — dvakrát více než v roce 2016.

Kromě toho za stát Michigan může být do sněmovny reprezentantů zvolena muslimka Rashida Tlaibová a za Minnesotu — Ilan Omar. Ve státech Nové Mexiko a Kansas kandidují a mají všechny šance zvítězit první ženy — zástupkyně domorodých národů.



Proč se začalo hovořit o vyslovení nedůvěry

V poslední době se kongres nachází pod kontrolou republikánů: to pomáhalo Trumpovi bez problémů prosazovat svá politická rozhodnutí. Teď se může vše změnit. Říkalo se, že v případě vítězství demokratů Trumpovi hrozí vyslovení nedůvěry. Sám prezident na toto téma nejednou hovořil: „Pokud mi někdy bude vyslovena nedůvěra, trh se zhroutí. Myslím, že následkem toho všichni velmi zchudnou."

© Sputnik / Irina Kalashnikova Macron překazil schůzku Putina a Trumpa v Paříži

Američané se také nejednoznačně dívají na předčasný odchod prezidenta. Podle průzkumu veřejného mínění Washington Post — ABC News, který se konal koncem srpna letošního roku, 49 procent Američanů je pro vyslovení nedůvěry, 46 procent je kategoricky proti. Aby mohli demokraté sesadit Trumpa, museli by jim pomoci republikáni, ale s tím budou zákonodárci stěží souhlasit.

Optimistické předpovědi

„Prezidentovi oponenti se snažili dělat vše pro to, aby ani on ani republikáni neměli šanci pevně se usadit v americké vládě. Vzhledem k tomu, že si republikáni udrželi své pozice, budou to zřejmě prezentovat jako vítězství a úspěch své politiky. Trump se ujistí, že provádí správnou politiku. A to je absolutně normální situace, kdy během prvního období prezidenta jeho strana částečně ztrácí kontrolu nad legislativní oblastí," vyjádřil svůj názor v rozhovoru se Sputnikem Maxim Sučkov, hlavní vědecký pracovník Centra analýzy mezinárodních procesů MGIMO (Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů) MZV RF.