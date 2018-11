Jediný, kdo dělá zprávy, je RT. Larry King promluvil o Trumpovi a CNN

Ve vysílání nového pořadu na televizi RT America Ricka Sancheze moderátor Larry King okomentoval volby v USA. Podle něj jsou Spojené státy rozdělené jako nikdy předtím.

„Americké ‚midterm‘ volby nikdy nebyly takové jako letos. Za 61 let jsem nikdy neviděl stav, ve kterém je dnes tato země, takové pocity v Americe, antagonismus a nesnášenlivost," řekl King a dodal, že podle něj za to může prezident Donald Trump.

I v minulosti byla Amerika rozdělená. Nicméně dnešní nálada v USA se liší od 60. let a období Watergate existencí kabelových zpravodajských kanálů a internetu.

„Navíc už vůbec nedělají zprávy. RT je jednou z posledních televizí, která dělá zpráva," řekl King, zatímco Sanchez souhlasně přikyvoval. „RT dělá zprávy. CNN už nedělá zprávy velmi dlouho. Dělají Trumpa. Fox je Trump TV, zatímco MSNBC je neustále proti Trumpovi," dodala žijící zpravodajská legenda, která sama působila po dlouhou dobu v CNN.

Podle Kinga se důležité příběhy již nevysílají. „Trump se stal hlavním příběhem v Americe," postěžoval si King.

„Znám Donalda 40 let. Znám jeho dobrou a špatnou stránku. Myslím si, že by se rád stal diktátorem. Chtěl by prostě věci řídit. Proto za mnohé může on," upozornil King.

Larry King (84) je veterán americké žurnalistiky. Svou kariéru začínal v 50. letech a celonárodní popularitu získal na konci 70. let díky své rozhlasové show The Larry King Show. Od poloviny 80. let až do roku 2010 působil na CNN. Dnes moderuje pořady Larry King Now a Politicking, jež se vysílají na televizi RT America.

Americký novinář Rick Sanchez se 22. října tohoto roku stal členem týmu RT America a má svůj vlastní pořad News with Rick Sanchez. Předtím pracoval na CNN a MSNBC. Objevoval se rovněž na televizi Fox. Oba novináři jsou držiteli řady prestižních ocenění za svou žurnalistickou práci včetně Emmy.