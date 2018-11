Japonsko je připraveno s Ruskem projednat mír na základě deklarace z roku 1956

Putin připomněl, že SSSR a Japonsko podepsaly v roce 1956 deklaraci, ve které se praví, že Sovětský svaz je ochoten předat po podepsání mírové smlouvy Japonsku dva jižní ostrovy Kurilského souostroví. Přitom poznamenal, že se v dokumentu nepraví, na jakém základě mají být předány, ani o tom, pod čí suverenitou tyto ostrovy zůstanou, avšak je zapsán souhlas SSSR předat tyto dva ostrovy. Podle Putina ratifikovaly obě strany tento dokument v národních parlamentech, ale pak Japonsko odmítlo splnit tyto dohody. „Poněvadž to trvalo velmi dlouho… Sovětský svaz se také vzdal dalšího plnění. Japonci nás pak požádali o opětovné projednání těchto problémů v rámci dané deklarace, avšak v průběhu diskuse se těžiště změnilo a vlastně odstoupilo od deklarace roku 1956," poznamenal Putin.

„Včera ale premiér během naší schůzky skutečně řekl, že by Japonsko bylo ochotno vrátit se k projednání daného problému na základě deklarace z roku 1956. To si ale vyžádá důkladnou dodatečnou práci s ohledem na to, že v samotné deklaraci, jak jsem již řekl, není všechno jasné. Je tam v zásadě jenom vyložen problém, že SSSR je ochoten předat dva ostrovy jižní části, avšak není řečeno, na jakém základě a pod čí suverenitu se dostanou. To vše je předmětem pro důkladnou práci, tím spíš, že se Japonsko kdysi samotné vzdalo ztělesnění těchto dohod," řekl Putin.