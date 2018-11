Dodon vyzval národ, aby „vymetl“ z parlamentu nynější vládu

Tisíce stoupenců socialistické strany a prezidenta republiky Igora Dodona, který je bývalým předsedou strany, se shromáždili v neděli na mítink v centru Kišiněva.

„V roce 2019 musíme ‚vymést‘ z parlamentu všechny, kdo vládl po 10 let, to bude náš rok, rok národu a socialistů, musíme zvítězit v roce 2019. Krok za krokem uděláme všechno pro to, abychom vyřešili problémy, už nejednou jsme to dokázali," prohlásil Dodon.

Dodal, že jeho politické protějšky ho nemohou zastrašit a slíbil, že se nechystá podlehnout a zříkat se svých plánů.