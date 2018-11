Americký prezident Donald Trump uvedl, že by ocenil svou práci jako prezidenta na „jedničku podtrženou", píší Fox News.

„Myslím si, že pracuji dobře… Já bych se ohodnotil… Víte, já to nenávidím, ale udělám to. Dal bych si jedničku podtrženou. Je to dost? Mohu si dát ještě více?" řekl Trump.

Mezi jeho zásluhy zahrnul prosperující americkou ekonomiku a také zlepšení ve vztazích se Severní Koreou.