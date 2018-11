Ministr obrany Polska: Fort Trump nás zachrání před gruzínským a ukrajinským scénářem

Ministr obrany Polska Mariusz Blaszczak se domnívá, že stálá strukturovaná spolupráce v otázkách bezpečnosti a obrany PESCO nebude zárodkem společné evropské armády, o níž mluvili kancléřka SRN Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron. „PESCO je soubor programů, které poskytují možnost upevnit obranyschopnost, jejímž základem je NATO," řekl.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Polsko lže, když hovoří o ceně LNG z USA, domnívá se odborník

Stálá strukturovaná spolupráce v otázkách bezpečnosti a obrany PESCO je mechanismem spolupráce členských zemí EU v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky.

Blaszczak přiletěl v pondělí do Bruselu, aby se zúčastnil schůzky ministrů obrany a zahraničí věnované globální strategii EU a také spolupráci EU-NATO.

Ministr obrany podotkl, že Polsko přijalo rozhodnutí zúčastnit se dalších projektů PESCO, kladl ale důraz na to, že PESCO má být otevřené pro státy mimo EU. „Mám na mysli Spojené státy, Norsko, ale i Velkou Británii po jejím vystoupení z EU," řekl.

Blaszczak dodal, že projednal také program vývoje společného tanku.

„Chceme, aby tento program zapadal právě do formule PESCO. To je program, který zahájily Německo a Francie. Během návštěvy ministryně národní obrany Německa v Polsku jsme mluvili také na toto téma. Z německé strany je tu úplná otevřenost", zdůraznil.

Na otázku, jestli dokázalo Polsko rozptýlit pochyby baltských zemí ohledně projektu Fort Trump, šéf vojenského rezortu odpověděl: „Neslyšel jsem, že by tyto pochyby baltské státy nějak zformulovaly… My všichni — Polsko a také baltské státy — potřebujeme, aby byl tento proces, který začal nejprve v Gruzii, pak i na Ukrajině, zastaven. To je naše společná snaha. Zvýšení přítomnosti amerických vojsk v Polsku upevní obranyschopnost celého východního křídla NATO," vysvětlil Blaszczak.