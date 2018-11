Erdogan: IS byl poražen. Proti komu tedy bojují Kurdové, které podporují USA?

„Teprve po nástupu Turecka do terénu se ukázalo, co je to projekt IS, který byl živen s cílem zastrašit svět. Tuto organizaci jsme zničili a ti, kteří se prohlašovali za odpůrce IS, si s ním neporadili. V Sýrii neexistuje žádný IS, existují pouze malé gangy maskované jako IS. Pokud budeme spolupracovat, budeme moci v následujících měsících odstranit tyto zbytky," uvedl Erdogan, který vystoupil před parlamentní frakcí vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje.

Podle něj je jediným cílem domobranných sil syrských Kurdů, které podporují Spojené státy v boji proti ISIS, Turecko.

Ozbrojený konflikt v Sýrii probíhá od roku 2011. Na konci roku 2017 bylo oznámeno vítězství nad skupinou ISIS. V některých oblastech Sýrie pokračuje odstraňování ozbrojenců. V současné době přichází do popředí politické urovnání, obnovení Sýrie a návrat uprchlíků.