V Kremlu okomentovali možné zrušení schůzky Putina a Trumpa

Donald Trump dříve v rozhovoru pro The Washington Post prohlásil, že může zrušit naplánovanou schůzku s ruským lídrem Vladimirem Putinem na summitu G20 v Argentině kvůli incidentu v Kerčském průlivu, v jehož průběhu porušily ukrajinské lodi hranici RF a byly zadrženy.

© Sputnik / Sergey Guneev Trump přemýšlí o zrušení schůzky s Putinem

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová přitom oznámila, že Trump bude mít dvoustranná jednání s Putinem na summitu G20 v Argentině.

„To záleží na tom, co pokládá za agresi. Označuje-li za agresi akce ukrajinských válečných lodí, tak je to jedna věc. Můžeme debatovat o tom, jestli to byla agrese nebo ne. Když ale označuje za agresi akce ruských pohraničníků, kteří museli zabránit pokusu o narušení státní hranice Ruska, pak to je něco jiného. Nesouhlasíme s tím. Všimli jsme si také včerejšího večerního prohlášení mé kolegyně z Bílého domu, která řekla, že Trump plánuje řadu schůzek, mj. i s Putinem," řekl Peskov ve středu.