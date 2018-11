EU je v pokročilém stádiu rozpadu. Zisky korporací je třeba konfiskovat a přerozdělovat

Nehledě na fakt, že Varoufakis je ekonom a bývalý ministr financí Řecka, diskuze s moderátorem začala na jiné ožehavé téma — osud Juliana Assange, který se již roky skrývá na ekvádorském velvyslanectví v Londýně.

„Nejdříve dostanou Juliana, potom dostanou tebe, mě, všechny. Jedná se o jasný boj za svobodu tisku a za právo občanů vědět, co dělají vlády za jejich zády údajně pro jejich dobro," prohlásil Řek na otázku, jaký precedent to vytváří pro ty, kdo publikují a co to znamená pro svobodu tisku.

Varoufakis dodal, že Assange nikdy nebyl z ničeho obžalován, jeho jméno ovšem bylo „vlečeno bahnem".

„Podporovatelé Juliana říkali, že Julian si nepřeje nic jiného, než čelit těm, kdo ho ve Švédsku obviňují (ze znásilnění — red.), ovšem jediný důvod, proč nevychází z ekvádorského velvyslanectví, je ten, že ví, že existují příslušníci tajných služeb, jež se na něho okamžitě vrhnou prostě jen za to, že ztrapnil tajné služby díky zveřejnění věcí, které nyní víme a vážíme si jich, o masakrech v Iráku , Afghánistánu…"

Později se na veřejnost dostaly informace, ze kterých vyplývá, že americké úřady proti Assangeovi směřují obvinění týkající se špionáže, řekl ekonom.

„Jedná se o obvinění ze špionáže. To znamená, že když Julian vyjde z ekvádorského velvyslanectví, tak bude zadržen britskou policií, následně bude předán do USA a dál o něm už nikdy neuslyšíme. Bude jako Chelsea Manning — zmizí v systému, jenž je podobný Guantánamu. Ani jeho právníkům neřeknou, z čeho je obviněn. A to je jen proto, aby se ujistili, že lidé jako vy nebo já a naši diváci nemají přístup ke špinavým tajemstvím našich tajných služeb, které údajně jednají našim jménem," prohlásil Varoufakis.

O povinnosti současné generace

Řecký ekonom čelil otázkám o stavu současné světové a evropské ekonomiky. Podle jeho slov došlo v roce 2008 k opakování roku 1929. Důsledky této události jsou nyní vidět na politické scéně ve formě slábnoucích středových stran.

„Naše generace má povinnost pochopit, co se s ní děje. (…) V roce 2008 došlo k roku 1929 naší generace. Stejně jako v roce 1929 to vše začalo na Wall Streetu, který je epicentrem kapitalismu. Jakmile kapitalismus dosáhne neudržitelné úrovně, tak padá Wall Street."

Lidé, kteří podle svého vlastního přesvědčení ovládali kapitalismu, „dav z Davosu", byli, podle názoru Varoufakise, zcela překvapeni. „Neměli dokonce ani tušení o tom, co se stalo," prohlásil.

Pokusili zvládnout krizi, která byla mimo jejich chápání i kontrolu. Náklady na to ale platili obyčejní lidé, myslí si Řek.

„Fakt, že každá velká centralistická politická strana v Evropě kolabuje, je důsledek třicátých let naší generace."

Vlivný bývalý ministr poskytl i osvěžující odpověď na otázku, proč by se mladí lidé měli učit chápat ekonomiku: „Ekonomika je nudná. Ekonomika je naprd. Ale je to jazyk, se kterým se vyjednává a dělá politika. Každý z nás potřebuje rozumět základům, aby naše zapojení do politických pří bylo efektivní."

O bezpodmínečném příjmu

Yanis Varoufakis představil svoje vidění nového nápadu, který obchází evropské země — bezpodmínečný příjem. Podle jeho názoru by se měl tento příjem financovat ze zisků velkých korporací, která vydělávají díky činnosti všech.

„Nesouhlasíme s tím, že by to mělo být financováno z daní. (…) Skutečným problémem je, že nyní máme konglomeráty, kterým patří celý trh. A jejich kapitál je produkován vámi i mnou," prohlásil.

Varoufakis vysvětlil, že pokaždé, když něco hledáme na Googlu, tak přispíváme do kapitalizace této společnosti. „Společnost (občané — red.) ale nemá nic z těchto zisků. Zisky z toho mají soukromí vlastníci Googlu."

V jeho chápání je tedy nutné změnit systém fungování korporátního kapitalismu tak, aby se zisky těchto velkých firem rozcházely i mezi obyčejné lidi a nejen mezi akcionáře.

„Část zisku těchto konglomerátů musí být zkonfiskována a dána to fondu pro občanskou společnost, kde z toho bude vyplácena univerzální základní dividenda pro všechny, protože všichni přispívají do kapitálu této firmy."

O rozpadu EU

Varoufakis, který v současné době sám vede aktivní politický život v rámci hnutí Democracy in Europe Movement 2025, nevidí budoucnost Evropské unie růžově, podle jeho názoru se toto společenství rozpadá.

„Evropská unie je v pokročilém stádiu rozpadu. Nemyslím jen brexit, brexit je jen jeden příklad. Existují ale centrifugální síly uvnitř Evropy, které ji trhají. Pomyslete na dnešní italskou vládu, maďarskou vládu, polskou vládu, pomyslete na to, co se děje uvnitř Německa."

Německo označil za místo, kde se bojuje o budoucnost Evropy. „V Evropě nic dobrého nenastane, dokud se to nestane v Německu. (…) Německo je bitevní pole, ne Itálie, ne Řecko, ne Portugalsko," dodal Varoufakis.