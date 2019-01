Soros připravuje demokraty ke studené válce proti Číně?

Minulý týden během svého vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu Soros prohlásil, že ačkoliv Čína není jediným „autoritářským režimem" na světě, je nejbohatším, nejsilnějším a technologicky nejvyspělejším, čímž se prezident země Si Ťin-pching stává „nejnebezpečnějším protivníkem" západní otevřené společnosti.

Do jaké míry je podle Vašeho názoru kritika George Sorose na adresu čínského prezidenta oprávněná?

Chossudovsky: Myslím si, že je to krycí manévr. Je to pomlouvačská akce proti prezidentu Si. Řekl bych, že je to součást nátlaku řady iniciativ, které můžeme nazvat jako „Chinagate".

Je třeba zdůraznit, že když mluví o autoritářských společnostech, nepřipomíná nedávné akce prezidenta USA zaměřené proti Venezuele, kdy byl předseda parlamentu prohlášen za prezidenta této republiky.

V západním světě je poměrně hodně autoritářských činitelů, kteří se tváří jako demokraté, včetně Macrona ve Francii s jeho potlačením tzv. žlutých vest a samozřejmě Theresa Mayová.

Já v podstatě považuji tento proslov za dost průměrný, protože v něm nebyly zmiňovány některé z nejdůležitějších problémů současného světa, konkrétně válka o moc s hegemonií USA a boj za změnu režimu.

Nelze také zapomínat, že George Soros má zkušenosti s podobnými věcmi, neboť napomáhal změně režimu prostřednictvím takzvaných barevných revolucí.

Během svého vystoupení v Davosu Soros uvedl řadu zajímavých argumentů. Jeden z nich se týkal umělé inteligence a toho, že je ve své podstatě nedemokratická. Do jaké míry je vážné nebezpečí ze strany UI? Má Sorosovo tvrzení smysl, nebo se pouze odvolává na svou osobní agendu?

Umělá inteligence je nástroj, který může být používán různými lidmi. George Soros použil umělou inteligenci ve spojení se zasvěcenou informací, aby spekuloval na finančních trzích prostřednictvím svého hedgeového fondu. Je to standardní procedura a je to odporné.

Myslím si, že bychom se na to měli podívat ze širšího hlediska. Samozřejmě, že se v Číně používá umělá inteligence. V USA se také používá umělá inteligence a celý komplex represívních aparátů…

Je zajímavé, že v minulém roce George Soros hovořil o možném nebezpečí ze strany technologických gigantů a v tomto roce o Číně. Jako kdyby byl spolčen s americkou vládou. Co si myslíte o těchto stálých útocích na Čínu?

V současné době je Čína na prvním místě v několika klíčových technologiích… Není žádných pochyb o jejích přednostech. Myslím si, že Spojené státy a jejich spojenci nechtějí, aby Čína hrála klíčovou roli v oblasti globálních technologií. Je to vidět na případu s Huawei, obviněních kvůli technické bezpečnosti, obchodních sankcích.

Ale v konečném výsledku, pokud budeme porovnávat Západ a Čínu, Západ symbolizují takoví lidé jako George Soros, kteří vydělávají peníze ze vzduchu. Nemusí nutně přispívat k reálné ekonomice. A to se týká většiny finančníků ve Spojených státech a v západní Evropě, zatímco velká část reálné ekonomiky přešla do Číny. Čína rozvíjí svou reálnou ekonomiku do takové míry, že zastiňuje hegemonii Spojených států; a já si myslím, že v tom je ten problém. To také vysvětluje kampaň proti Číně, zvláště v oblasti vysokých technologií.

Je třeba uvést, že pokud uvidíme objevení se tzv. Chinagate, bude se to značně lišit od kampaně, která je v současné době vedena proti Rusku, takzvaných sankčních režimů atd. Proč? Protože Spojené státy a Evropská unie mají mimořádně křehkou ekonomiku, neboť jsou závislé na zboží vyrobeném v Číně. A pokud by obchod použily jako zbraň, mohlo by to způsobit masivní nesrovnalosti v obchodní struktuře v celém západním světě.