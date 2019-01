Americký velvyslanec demonstrativně opustil schůzku s lídry Kosova

Podle informací médií důvodem tohoto kroku bylo odmítnutí kosovského premiéra Ramuše Haradinaje, které nechtěl zrušit 100procentní obchodní clo na srbské zboží a jednat s Bělehradem ohledně regulování situace v regionu, i když to USA vyžadovaly.

© AP Photo / Darko Vojinovic Kosovo vynalezlo způsob, jak poděkovat NATO za „humanitární akci“ z roku 1999

Zdroj televize dodal, že Kosnett, když projednával to téma, prohlásil, že existují dvě varianty — zrušit cla, jak to chtějí USA, nebo zavést americké sankce vůči Kosovu, což by znamenalo značné zhoršení vztahů mezi Prištinou a Washingtonem.

V poslední době Kosovo podniklo několik provokačních činů, které vyvolaly kritiku ze strany nejen Srbska, ale tradičních kosovských spojenců. Například v listopadu minulého roku Kosovo zavedlo 100procentní clo na zboží ze Srbska, v prosinci kosovský parlament hlasoval pro vytvoření ozbrojených sil neuznané republiky.