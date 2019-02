Putin: Rusko pozastavuje účast v dohodě o INF

© AP Photo / Aaron Favila Jednostranné odstoupení USA od smlouvy INF může mít vážné následky, prohlásili v Číně

„Američtí partneři oznámili, že pozastavují svou účast v dohodě. My ji rovněž pozastavujeme. Prohlásili, že se zabývají výzkumem a vývojem. My uděláme to stejné," oznámil Putin na setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a ministrem obrany Sergejem Šojgu.

Putin zdůraznil, že se Rusko nehodlá zapojit do nákladných závodů ve zbrojení a zeptal se ministra obrany, zda je možné přijmout opatření v rámci stávajícího rozpočtu. Šojgu uvedl, že rezort obrany v nejbližších dnech provede úpravu rozpočtu, která umožní přijmout odvetná opatření ohledně nákladů naplánovaných na letošní rok.

Putin prohlásil, že Washington danou smlouvu již porušil.

Ruský prezident dále dodal, že Moskva je otevřena vůči novým návrhům a vyjednávání o smlouvě INF, ale oběma ministrům nařídil, aby tato jednání neiniciovali.

V pátek americký prezident Donald Trump oznámil, že USA pozastavují platnost INF a zahajují řízení o odstoupení od smlouvy.