Blaha odpověděl Lajčákovi: Jednou tento argument použijí i proti SR a zbaví nás svobody

Ministr zahraničních věcí Slovenské republiky Miroslav Lajčák neuznává Nicolase Madura prezidentem Venezuely. Naopak zvažuje, že uzná za prezidenta země Juana Guaidóa, šéfa opozice, který se sám prohlásil za dočasného lídra země. Portál však uvádí, že poslanec Národní rady SR za stranu SMER-SD, Ľuboš Blaha, má jiný názor. Blaha ministra Lajčáka varoval, aby ohledně Venezuely nepodnikal žádné unáhlené kroky. V souvislosti s tím mu napsal otevřený dopis. Jeho znění si přečtěte níže:

„Vážený pane ministře,

v souvislosti s bezprecedentním porušením mezinárodního práva ze strany USA a některých dalších států vůči suverenitě Venezuely, bych Vás chtěl požádat, aby Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky v žádném případě nepřijímalo rozhodnutí ve vztahu k Venezuele, které by předem nebylo projednáno v Národní radě Slovenské republiky, a které by vedlo ke zpochybňování národní suverenity jako principu mezinárodního práva.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Evropský parlament uznal Guaida za „legitimní“ hlavu Venezuely

Jakékoliv uznání vůdce venezuelské opozice Juana Guaidóa by bylo v rozporu a vnitřní integritou dané země. Bylo by precedentem do budoucnosti, kdy by si jakákoliv velmoc mohla v menším a slabším státě říci, že má pochybnosti o jeho demokratickém vývoji či sociálně ekonomickém managementu a uznala za lídra státu svého favorita.Pokud se takto začne zpochybňovat národní suverenita, pak nemůžeme nic namítat, pokud by například Rusko podle stejné logiky přistupovalo k Ukrajině a přiznalo pod záminkou demokratického deficitu či sociálních problémů za prezidenta Ukrajiny v příštích volbách nějakého svého oblíbence. A situaci vyřeší vojensky — co pak budeme říkat, když jsme v tomto případě nedokázali zastavit Venezuelu?

Podobně se může začít chovat i Čína k okolním asijským státům. Nebo Francie v Africe. Porušování suverenity se může po světě rozšířit jako mor. A jednoho dne možná někdo použije podobný argument i proti Slovensku a zbaví nás svobody. Toto není jen o Venezuele, toto je precedent, který nemá obdoby. Jde o obrovskou hrozbu pro mezinárodní právo, a tedy i pro Slovensko. Pevně věřím, že jste si toho vědom a neohrozíte národní zájmy Slovenské republiky."

Blaha ve svém dopise dále zmiňuje, že Slovenská republika musí za všech okolností ctít mezinárodní právo a princip suverenity jiných států.

„Přinejmenším 30 států je na tom podle indexu demokracie hůř než Venezuela, ale intervence z USA či EU se tam, na rozdíl od Venezuely, nechystá. Jsem přesvědčen, že sdílíte můj názor, že jsou takové extrémní kroky z pohledu mezinárodního práva absurdní, selektivní a konsekvence takového rozhodnutí by byla pro svět zničující."

"Slovenská republika v souladu s Programovým prohlášením vlády musí dbát na dodržování mezinárodního práva a odmítnout jakoukoliv angažovanost ve vnitrostátních záležitostech Venezuely.

Proto na Vás apeluji, abychom v případě Venezuely nepodnikali žádné kroky, které by jakkoliv zpochybňovaly aktuálního prezidenta Nicolase Madura a suverenitu Venezuely," napsal v dopise Ľuboš Blaha.

Minulou středu se ve Venezuele konaly protivládní pochody a demonstrace stoupenců prezidenta Nicolase Madura. Ve stejný den se předseda venezuelského parlamentu, Juan Guaidó, prohlásil za dočasného prezidenta země.

Spojené státy uznaly Guaidóa za prezidenta a požadovaly, aby prezident Venezuely Nicolás Maduro, kterého USA nepovažují za legitimního lídra státu, nedovolil násilí proti opozici.

Ministr zahraničí Slovenska Miroslav Lajčák na tuto událost reagoval a uvedl, že je nutné, aby ve Venezuele mohly proběhnout demokratické procesy. Svůj názor vyjádřil dne 24. ledna, a to na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.