Babiš: Nechceme každý den znovu zažívat hrozbu použití jaderných zbraní

Současná situace kolem Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) vadí českým politikům, jelikož se obávají možného začátku světové jaderné války. Premiér Babiš a ministr Petříček pro ČTK uvedli, že doufají, že se dané velmoci domluví.

„Zažili jsme studenou válku, kdy nad světem visela hrozba použití jaderných zbraní každý den. Nechceme se přece vracet do takové doby a zažívat znovu podobné hrozby. Amerika by měla s Ruskem zasednout za jeden stůl a domluvit se, že v likvidaci jaderných zbraní budou pokračovat. Svět musí řešit mnoho jiných konfliktů, válku v Sýrii, obecně nestabilitu na Blízkém východě nebo migrační vlnu z Afriky. Řešit ještě jadernou hrozbu by byl pro svět další velký problém," uvedl dnes Andrej Babiš.

Tomáš Petříček (ČSSD) zase prohlásil, že doufá v to, že velmoci naleznou konstruktivní řešení ještě před tím, než smlouva INF vyprší. Po odstoupení od smlouvy mají státy ještě půlroční výpovědní lhůtu, během níž je stále možné o osudu smlouvy INF jednat.

„Potřebujeme bezpečnou a stabilní Evropu, pro kterou jsou porušování stávajících dohod a nové závody ve zbrojení vážnou hrozbou," dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin dne 2. února prohlásil, že Rusko pozastavuje svou účast ve smlouvě INF. Jedná se o reakci na rozhodnutí Spojených států. V pátek americký prezident Donald Trump oznámil, že USA pozastavují platnost INF a zahajují řízení o odstoupení od smlouvy. Ruský prezident dále dodal, že Moskva je otevřena vůči novým návrhům a vyjednávání o smlouvě INF.

Smlouva INF, kterou podepsaly USA a Sovětský svaz v roce 1987, zakazuje veškeré rakety odpalované ze země s doletem 500 až 5500 km. Spojené státy dříve obvinily Rusko z toho, že jejich raketa 9M729 porušuje smlouvu INF. Moskva však veškerá obvinění odmítla. O vlastnostech této sporné rakety si můžete více přečíst zde.