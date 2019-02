Hrozí Itálii rozkol?

Bude-li dosaženo shody mezi vládou a oblastmi, bude rozdíl mezi jihem a severem Itálie ještě větší. V praxi to znamená, že v závislosti na tom, ve které oblasti jste se narodili, budete mít více nebo méně práv, a budete dostávat více nebo méně kvalitní sociální služby, zdravotnictvím počínaje a konče školstvím. A v případě uzavření dohody dojde ke skutečnému oddělení bohatých. K zabránění ve své petici vyzývá profesor ekonomiky univerzity města Bari Gianfranco Viesti, s nímž Sputnik tuto situaci posoudil.

O čem je vaše kniha Verso le secessione dei ricchi? Postupujeme k oddělení bohatých?

V knize rozebírám záměr italských oblastí Benátska, Lombardie a Emilie-Romagny získat do vlády větší autonomii.

Toto téma je nanejvýš důležité, jen málokdo se jím ale zabývá. Je třeba ho předložit společnosti. Důležitý okamžik: nejde jen o technické a administrativní změny, které se dotknou obyvatel těchto oblastí, nýbrž o závažné politické změny v celé Itálii, které se dotknou všech Italů.

Problémy vznikají ze tří hlavních důvodů. Za prvé, v jakých právě sférách chtějí tyto oblasti větší autonomii: ve zdravotnictví, školství, nebo infrastruktuře? Stát bude muset poskytnout větší pravomoc oblastním úřadům ve sférách, které jsou pro ně důležité.

Za druhé, jak a kdo bude tyto nové pravomoci oblastí financovat? Vždyť původně chtěly oblasti mít více finančních zdrojů na realizaci vlastních projektů. Například strana Liga Severu (pozn. Lega Nord, nyní prostě Liga, stala se celonárodní v roce 2018 před parlamentními volbami v Itálii) se už 25 let pokouší získat co nejvíce finančních zdrojů na rozvoj severních oblastí. Je zřejmé, že to ovlivní rozdělení zdrojů a kvalitu školského vzdělání a zdravotnictví i v jiných italských oblastech.

Za třetí italský parlament se diskuse nijak nezúčastnil: obsah dohody, kterou mají oblasti a vláda podepsat 15. února, nikomu z poslanců není zatím znám: parlament bude moci jenom schválit nebo zamítnout dohodu až poté, co ji vláda a oblasti uzavřou.

Jaké záporné následky budou mít podobné reformy pro zemi?

Hovoříme o předání obrovských pravomocí od státu oblastem, ohrožuje to fungování sociálních a státních služeb. Schválení této dohody přivede k tomu, že obyvatelé bohatých oblastí budou mít přístup k větším hospodářským a sociálním zdrojům než obyvatelé chudších oblastí. Toto téma je pro osud Itálie velmi důležité, a proto je nutné, aby se rozhodnutí přijímalo na pozadí všeobecné kulturní, politické a parlamentní diskuse, která v daném okamžiku není.

Starosta Milána (administrativního střediska Lombardie) se vyslovil proti této dohodě ze dvou hlavních důvodů: za prvé si myslí, že dáme-li více peněz bohatým, vezmeme je chudým oblastem; za druhé existuje nebezpečí toho, že když budou mít oblasti větší moc, budou moci vyvíjet nátlak na města, která nové pravomoci nedostanou.