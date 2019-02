Klaus k 20 letům eura: Evropská veřejnost je neuvěřitelně manipulována evropskými ideology

Manipulace veřejnosti ze strany evropských ideologů dosahuje úrovně toho, co Československo zažívalo v období pozdního komunismu, prohlásil Václav Klaus starší v rámci semináře k 20 letům existence společné měny euro a dodal, že v evropském prostoru neexistuje svoboda pro diskuzi o evropských záležitostech.

V pondělí v proběhl v Praze seminář Institutu Václava Klause ke 20 letům existence měny euro. Na hlavním panelu byl kromě bývalého prezidenta České republiky Václava Klause také ekonom Jan Skopeček, bývalý člen bankovní rady České národní banky Mojmír Hampl a mladá ekonomka Hana Lipovská. Online vysílání události na Facebooku zajišťovala Raptor-TV.

Velmi rázný byl Václav Klaus v odpovědi na otázku, proč euro a evropská unie ještě funguje.

„Já si myslím, že každý vážný člověk si musí položit otázku o té neuvěřitelné manipulaci evropské veřejnosti evropskými ideology, která dosahuje, opravdu a bez nadsázky, toho, co jsme zažívali v pozdním komunismu. To je tak evidentní, že k tomu není co říci," prohlásil Klaus starší.

Podle názoru bývalého prezidenta není na území Evropské unie dostatek svobody pro to, aby se o záležitostech negativního vlivu eura na slabší evropské ekonomiky a formách evropské integrace dalo otevřeně hovořit.

„Tady prostě není svoboda k diskuzi o těchto věcech," řekl.

Klaus prohlásil, že o tom se přesvědčil během minulého týdne v Rakousku, kde „to lidé vůbec nechápou" a „mají zúžené vidění a myšlení".

„Přišla ke mně jedna starší paní a řekla mi. Ježíši, já vám nesmírně děkuji. To bylo neuvěřitelné osvícení. Já jsem nic takového v tom světě, kde se tady ve Vídni pohybuji, už dlouho neslyšela," prohlásil Klaus o reakce posluchačů po jeho vystoupení v Rakousku.

„Manipulace lidského myšlení je v té dnešní Evropě neuvěřitelná," dodal bývalý prezident.

V rámci diskuze se hovořilo i o „zklamání z fungování eura", kdy bylo poukazováno, že díky společné evropské měně trpí hospodářsky slabší státy a lidé s nízkými příjmy.

„Já osobně žádné zklamání z fungování eura necítím. Já jsem překvapen, že to ještě funguje," okomentoval téma společné evropské měny Klaus a dodal: „Pro mě není euro žádným zklamáním, pro mě je euro zázrakem, že vydrželo tak dlouho."

Prezident Václav Klaus je dlouhodobým kritikem současného provádění evropské integrace v rámci Evropské unie. Rovněž kriticky vystupuje vůči společné evropské měně euru, která, podle jeho názoru, funguje na úkor milionů chudších lidí.