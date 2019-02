Lajčák chtěl podpořit EU ve věci Venezuely, ale způsobil rozkol mezi slovenskými poslanci

Miroslav Lajčák zastává názor, aby Slovensko podpořilo postoj Evropské unie, informuje Teraz. Podle toho postoje prý jde o mírové demokratické řešení krize ve Venezuele a o nové svobodné a spravedlivé prezidentské volby. Politické strany Směr-SD a SNS volají po neutrálním postoji Slovenska. Most-Híd varuje před odklonem od proevropské politiky.

© AP Photo / Ariana Cubillos Maduro: Prezidentské volby ve Venezuele v nejbližší době nebudou

„Zatím nemáme politické stanovisko k tomu, abychom přijali jednoznačnou pozici Slovenské republiky k tomu, co se děje ve Venezuele," řekl po jednání výboru Lajčák.

„Slovensko ani EU nepodporují žádné násilné akce vůči Venezuele, žádnou intervenci. Postojem EU je podpora demokratických voleb, aby se všichni občané Venezuely měli právo rozhodnout svobodně, koho vnímají jako svého nejvyššího představitele. To je pozice EU, která je demokratická a není to žádné zasahování do vnitřních záležitostí," cituje portál Lajčáka.

Předseda evropského výboru Ľuboš Blaha ze Směru-SD na jednání varoval před hrozbou války. Je za humanitární pomoc Slovenska Venezuele, ale odmítá podporu opozičního lídra Juana Guaida. Také dodal, že Slovensko by mělo zaujmout neutrální stanovisko a má ctít mezinárodní právo.

Martin Klus ze strany SaS prohlásil, že zahraniční politiku Slovenská má formovat právě ministerstvo zahraničí a podtrhl, že ve věci Venezuely je dostatečný neutrální postoj.

„Měli bychom mít postoj „nad věcí", nepřidat se k těm, co jdou lynčovat," oponoval poslanec Jaroslav Paška z SNS. Je třeba podle něj hledat porozumění, odmítá porušování mezinárodního práva.

© AFP 2018 / Federico Parra Maduro slíbil, že ani jeden cizí voják nevstoupí do Venezuely

Představitelka Most-Híd Katarína Cséfalvayová se také vyjádřila. „ Je mi smutno z řečí o neutralitě, nebýt tam ani tam. Nejde tu o zasahování do suverenity státu. Zde se nebavíme o vojenské intervenci. Chceme svobodné demokratické volby. Pokud si v nich lidé zvolí Madura, tak prosím," cituje jí Teraz. Zdůraznila, že podle ní ministr Lajčák tímto prohlášením dodržuje programové vyhlášení vlády.

Předseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó se vyhlásil 23. ledna za hlavu státu na období prozatímní vlády. USA a řada jiných zemí prohlásily, že uznávají Guaidóa za prezidenta a požádaly od nynějšího prezidenta Nicolása Madura, jehož zvolení nepokládají za zákonné, aby nepřipustil silové akce proti opozici. Maduro se označil za ústavního prezidenta, předsedu opozičního parlamentu označil za loutku USA.

Rusko, Čína a řada jiných zemí podpořily Madura jako zákonného prezidenta Venezuely.