Média: Německo pobíhá mezi Amerikou a Ruskem

V této situaci riskuje Německo prohru. Plyn ho pravděpodobně bude stát víc než dříve.

Každý ví, že je nemožné pokrýt potřeby v oblasti energetiky prostým zvyšováním účinnosti využívání a rozvojem obnovitelných zdrojů energie.

„Teď před energetickým narkomanem vznikla volba, od jakého dealera kupovat produkt," píše starší redaktor vydání Malte Lehming. „Je to volba mezi špatným a špatným."

Jednou z možností je Severní proud 2, po němž by měl být zemní plyn dodáván z Ruska přímo do Německa. Autor článku se domnívá, že nakupovat plyn z Ruska znamená, že rok od roku bude země podporovat jeho moc miliardovými částkami.

Další možností je zkapalněný plyn ze Spojených států. Spojené státy však jsou Donald Trump, tj. výstup jednostranně skoro ze všech mnohostranných dohod, obchodní konflikty, cla atd. Kromě toho je americký zkapalněný plyn dražší než ruský.

Takový je stav věcí. Není tedy překvapující, že se kvůli penězům narkomana oba dealeři snaží udělat rozruch, domnívá se autor článku. Trump uvedl do bojové pohotovosti hned tři z jeho velvyslanců, — v Německu, v Dánsku a v EU — aby tam protlačovali americké zájmy pomocí nevhodných argumentů, které apelují na morálku.

Podle Der Tagesspiegel, americké výzvy zní poněkud přehnaně: Kdo nezastaví Severní proud 2, nese část viny za smrt dětí z chemických zbraní v Sýrii. Přitom americká strana stydlivě mlčí o tom, že Washington díky dovozu ropy podpořil vládnoucí elitu Saúdské Arábie, která výrazně přispěla ke vzniku mezinárodního terorismu a rozšířila wahhábistickou ideologii, zdůrazňuje publikace.

Stejně zřejmé jsou pokusy o snížení napětí ze strany rusofilů a antiamerikanistů, píší německé noviny. Podle nich bylo Rusko během studené války spolehlivým dodavatelem energetických zdrojů. Navíc na Putina nezapůsobil silným dojmem ani obchod, sankce a strategie izolacionizmu. A Spojené státy nemají žádné právo zasahovat do záležitostí Německa a Evropy.

Co by v takové situaci měla dělat německá vláda? Tlak protivníků Severního proudu 2 se výrazně zvýšil. Evropská unie byla od samého začátku v této věci rozdělena a nyní se zdá, že Francie se dostala do řad kritiků. Je pravděpodobné, že Německo bude muset ustoupit. Jinými slovy, může prohrát spor. Přívrženci transatlantické spolupráce se v tomto případě budou radovat. Pokud však Německo ukáže své slabé místo, poškození obrazu nezávislého státu ve svých rozhodnutích, bude to významné, varuje Der Tagesspiegel.

„Narkoman sám se stal hračkou v rukou dealerů," píší německé noviny. Dnes Německo, méně než kdy jindy, ví, kde má naléhavě vzít potřebnou „drogu". Pravděpodobně pro něho bude dražší než předtím. Taková je cena za ústup od atomové energetiky a uhlí," uzavírá Der Tagesspiegel.