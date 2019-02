Média sdělila, co USA nabídnou Polsku za odmítnutí partnerství s Čínou a Íránem

USA připravují pro Polsko nabídku, že umístí na jeho území vojenské základny jako odměnu za odmítnutí úzké spolupráce s Čínou a Íránem. V úterý to uvedly noviny Rzeczpospolita s odkazem na zdroj v diplomatických kruzích.

Podle článku bude hlavním cílem cesty amerického ministra zahraničních věcí Mika Pompea do Maďarska, Polska a na Slovensko „pozastavení stoupajícího vlivu Pekingu ve střední Evropě". Podle novin je to pro Polsko výzva, protože země počítá s čínskými investicemi do infrastruktury.

Američané však také očekávají, že je Varšava podpoří v konfliktu s další vlivnou zemí — Íránem, píše Rzeczpospolita . Protože nehledě na to, že se polské ministerstvo zahraničních věcí snaží předejít otevřenému konfliktu s Teheránem, Washington se podle novinového článku netají s tím, že pomocí varšavské konference chce především zabránit stoupajícímu vlivu Íránců na Blízkém východě.

Taková změna orientace polské zahraniční politiky může ohrozit nedávné zlepšení vztahů s Francií, Německem a dalšími zeměmi EU, píší noviny. Nicméně podle jejich názoru vše nasvědčuje tomu, že Polsko za to „dostane od USA odměnu".

„USA nyní vylepšují nabídku na rozšíření vojenské přítomnosti v Polsku," citují noviny slova svého zdroje. Podle jeho údajů o tom bude hovořit ve Varšavě americký prezident Michael Pence, ačkoliv definitivní rozhodnutí oznámí Pentagon v březnu.

Ve středu 13. února večer bude ve Varšavě zahájeno ministerské setkání věnované Blízkému východu, které organizuje Polsko a USA. Podle informace americké strany se toto setkání koná proto, aby byl vytvořen mechanismus ke stabilizaci situace v regionu a projednána otázka omezení vlivu Íránu, který MZV USA charakterizovalo jako destabilizující. Oficiální zástupci RF se konference nezúčastní. Účast odmítla i Palestina. Teherán považuje tuto iniciativu za akci proti Íránu.