Salvini chce znárodnit zlaté rezervy a zrušit centrální banku. Elita má obavy

Místopředseda italské vlády a vůdce strany Liga Severu, Matteo Salvini, uvažuje o zákonu, který by připravil italskou centrální banku o zlaté rezervy. I tuto banku chce ostatně zrušit. Informovala o tom agentura Bloomberg.

„Zlato patří italskému lidu a nikomu jinému," prohlásil v pondělí Salvini. O den dříve vůdce této italské strany přišel s myšlenkou, která se týkala úplného zrušení centrální banky dané země.

© AFP 2018 / John Thys Varufakis Sputniku: Salvini připravuje odchod z eura, Evropa umírá

Italští populisté chtějí, aby parlament schválil zákon, který jasně prohlásí, že zlaté rezervy patří státu. Tento návrh ještě více zostří vztahy s centrální bankou země. Tento krok navíc v médiích vyvolal spekulace o tom, že chce vláda rozprodat zlaté rezervy, aby měla čím pokrýt vysoké výdaje.

Autor návrhu Caludio Borghi nařčení odmítl a zdůraznil, že o zlatých rezervách bude rozhodovat parlament.

„Cílem mého zákona je pouze zaručit, že zlato patří státu, a nikoliv vládě," řekl v pondělí Borghi Bloombergu. „Pokud existují pochybnosti o našich záměrech, můžeme také prosadit další zákon, podle kterého zlaté rezervy nemohou být prodány bez souhlasu dvou třetin v obou komorách parlamentu," zdůraznil.

Tímto zákonem chce vyřešit nejasnost ohledně toho, kdo zlato vlastní, aby v případě úspěchu žaloby proti centrální bance (například kvůli jejímu špatnému dohledu) bylo možné získat kompenzace za učiněnou újmu ve zlatě.

Italská centrální banka má po Spojených státech a Německu třetí největší zlaté rezervy na světě, a to v objemu 2 452 tun. To při současných cenách činí 103 miliardy dolarů. Hodnota italského státního dluhu však dosahuje 2,35 bilionu eur. Jak podotýká portál Zero Hedge, pokud Salvini boj proti finanční elitě myslí vážně, pak příštím krokem bude anulování státního dluhu a návrat k liře.