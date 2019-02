Spiegel: Zlatý věk liberálního světového řádu na Západě už pominul

Politologové Kishore Mahbubani a Robert Kagan dospěli ve svých výzkumech k závěru, že „zlatý věk“ Západu a liberálního světového řádu už máme za sebou. Uvádí se to v článku Der Spiegel. Mahbubani je přesvědčen o tom, že je to dobře. Kagan naopak zastává názor, že má Západ nasměrovat ostatní státy k demokracii.

Der Spiegel uvádí, že kniha Kishora Mahbubaniho, profesora politologie z Národní univerzity v Singapuru, nese název Prohrál snad Západ? A pokud ji budeme číst současně s knihou Džungle se znovu rozrostla, jejímž autorem je Robert Kagan, vědec z amerického mozkového centra Brookings Institution, pak vznikne úchvatný geopolitický dialog.

Časopis poznamenal, že oba autoři vycházejí ze stejného předpokladu: Západ se přesunul na „obranné" pozice, ale jeho „zlatý věk" už pominul. Mahbubani na tento fakt pohlíží optimisticky, Kagan zase s jistým znepokojením.

© Sputnik / Sergey Mamontov Zacharovová se vysmála hrozbě Boltona ohledně demokracie ve Venezuele

Mahbubani zakládá svoji argumentaci na číslech. Píše, že Čína a Indie byly do roku 1820 zeměmi s největšími světovými ekonomikami. Proto pohlíží na následnou dominanci Západu, která trvala 200 let, jako na jakousi „odchylku", která již skončila. Čína se znovu stala přední ekonomickou sílou a její nároky na vůdčí postavení ve světě jsou dány historicky. Kagan sice dále píše o „odchylce", ale má na mysli něco jiného. Odchylkou byl podle něj v lidských dějinách liberální světový řád. Uvádí, že USA se podařilo po skončení 2. světové války nastolit tento řád téměř v celém světě, čímž se jim podařilo zajistit si „relativní ráj."

Autor příspěvku poznamenává, že by tato slova Mahbubaniho pobavila: „Bolestná pravda spočívá v tom, že nepromyšlený pokus o ‚export demokracie‘ nevedl v mnoha případech k menšímu, ale k většímu lidskému utrpení." Kagan přitom nepopírá, že Západ udělal chyby. Myslí si však, že se s nimi dá smířit, poněvadž cílem bylo ukončení studené války a nastolení liberálního světového řádu.

Nicméně z pohledu Mahbubaniho se tato myšlenka stala jakýmsi „opiem" pro Západ. Samostatně se totiž rozhodl, že demokracie a svoboda jsou ty nejvyšší cíle a liberální světový řád je „rájem na Zemi".

Kagan píše, že „vytvoření liberálního řádu bylo v rozporu s dějinami a lidskou povahou, protože lidé touží, kromě jiného, po pořádku a bezpečí. Proto mohou přivítat příchod silného vůdce, který jim toto blaho zajistí, a to dokonce i tehdy, kdy jim nezajistí plná práva a svobody". Časopis píše, že Mahbubani zastává stejný názor, ale přitom přichází k jinému závěru. Kagan si myslí, že je třeba pokračovat v „boji s lidskou povahou" a „usměrňovat" lidi k liberální demokracii. Mahbubani však vyzývá k tomu, aby byli lidé necháni na pokoji a bylo jim umožněno, aby se rozhodli sami. Přitom má za to, že všechny země nakonec dospějí k demokracii, ale potřebují na to čas.

© Sputnik / Leo Alvarez Lavrov a Pompeo diskutovali o scénáři přechodu k demokracii ve Venezuele

Podle Kaganova názoru to ale nevyžaduje pouze čas. Vyžaduje to také pomoc USA , které srovnává se zahradníkem, který nedovolí, aby jeho zahrada zarostla plevelem. Vědec nicméně s politováním konstatuje, že USA se za prezidentství Donalda Trumpa této úlohy vzdaly. Také varuje před tím, že o místo světového lídra usiluje Čína. Mahbubani s tím však nesouhlasí. Podle jeho názoru je Čína připravena existovat v multipolárním světě.

Der Spiegel dále uvádí, že oba autoři navrhují vlastní návod, jak se v nových podmínkách vyhnout válce. Mahbubani navrhuje Západu celkem tři strategie: minimalismus, multipolaritu a machiavelismus. Minimalismus spočívá v tom, že má Západ nechat ostatní svět na pokoji a nevnucovat mu své koncepce. Multipolaritou se myslí spolupráce s ostatními státy, především v rámci OSN. Machiavellismus je pak schopnost určit své dlouhodobé zájmy.

Kagan souhlasí pouze s principem machiavellismu a připomíná, že Západ dnes není schopen definovat vlastní zájmy. Multipolární svět pokládá za nebezpečný, protože za takových podmínek existuje velké riziko jaderného konfliktu. Pokud jde o minimalismus, Kagan uvádí, že Západ občas musí ovlivňovat záležitosti jiných zemí, a to dokonce i vojenským zásahem. Dále pak vyzývá k posílení takových institucí, jako je NATO, a také k posílení vojenské síly západních států, především USA.

V tom však Mahbubani nevidí smysl a pokládá si otázku, proč Západ spoléhá více „na bomby než na rozum". Podle jeho mínění je dnes vojenské násilí nesmyslné a ostatní svět ho neakceptuje. „Svět bude ještě nestabilnější, pokud Západ nezmění radikálně svůj kurs," uvádí časopis citát z jeho knihy.