Putin uvedl, jak USA porušují smlouvu INF a informoval o vojenské novince

Putin ve svém projevu zdůraznil, že Rusko nemá v plánu jako první rozmisťovat v Evropě rakety středního a kratšího doletu.

„Pokud to však Spojené státy udělají, celou situaci jen výrazně zhorší. A to představuje hrozbu pro Rusko. Dolet do Moskvy činí asi 10 minut. Pak by Rusko zrcadlově zareagovalo. Nemáme zájem o zhoršení situace," řekl prezident.

Uvádí se, že Spojené státy se pokusily získat výhodu ohledně stávající protiraketové obrany. Takové iluze je však třeba opustit. Odpověď ze strany Ruska bude účinná, zaznělo dnes na setkání.

„Rusko má zájem o přátelské vztahy s USA," tvrdí prezident.

„Politiku USA lze jen stěží označit za přátelskou. Pokračují protiruské akce, USA zavádí protiprávní sankce a normy mezinárodního práva jsou demontovány. Současně je Rusko označováno za hrozbu. To však není pravda. Rusko nikoho neohrožuje. My nechceme konfrontaci," zdůraznil ve své řeči Putin.

Nové zbraně

Putin dále promluvil o nových typech zbraní. Zmínil například to, že začala nová sériová výroba systémů Avangard a Sarmata.

„Začala hromadná výroba systémů Avangard a Sarmata. Nejnovější zbraně Peresvet a Kinžal prokázaly svou efektivnost a úspěšně jsou testovány také systémy Burevestnik a Poseidon," řekl ruský prezident.

Podle Putina by měla být na jaře tohoto roku na hladinu spuštěna první jaderná ponorka vybavená tímto komplexem.

„Ruské námořnictvo obdrží celkem sedm nových ponorek a do budoucna bude vyrobeno pět nových lodí," prozradil Putin.

Ruský prezident dále představil i nejnovější typ zbraně – raketu Zircon, jejíž letová rychlost dosahuje devět machů.

Proslov ruského prezidenta

Ve středu vystoupil prezident Vladimir Putin se zprávou pro Federální shromáždění. Každoroční projev je tradičně věnován situaci v zemi a také směru, kterým se ubírá domácí a zahraniční politika. V tomto roce Putin promluvil ve moskevském centru Gostinnyj Dvor. Jeho projev vysílaly všechny hlavní televizní stanice.

Poslední zprávu prezident přednesl dne 1. března 2018. Putin projev označil za mimořádný a také za jistý mezník. Hlavním tématem byla opět potřeba důležitého zlomu v různých oblastech.