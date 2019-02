V Íránu přirovnali arabské NATO k nedonošenému novorozenci

„Za prvé, summit ve Varšavě byl odsouzen k prohře, jelikož v jeho základě ležela falešná myšlenka o umělé hrozbě jménem Írán. Za druhé, [účastníci tohoto summitu] nebyli upřímní a čestní v řešení reálných problémů Dálného východu. Írán je část řešení všech problémů na Blízkém východě a ne sám problém nebo hrozba, k [jejichž odstranění] musí být vytvořena nějaká aliance nebo koalice (arabské NАТО — pozn. Sputniku). Za třetí, cílem [iniciátorů vytvoření arabského NАТО] je opominutí palestinského problému. Ale vždyť právě řešení palestinské otázky je nejdůležitějším problémem na Blízkém východě. Šířením íránofóbie a posilováním uměle vytvořené hrozby údajně pocházející z Íránu (USA, Izrael a některé arabské země — pozn. Sputniku) popírají a porušují práva Palestinců. Nicméně všechny tyto diskuze a samotná myšlenka vytvoření,arabského NATO' jsou od samého počátku odsouzeny k prohře, neboť jsou [podobné] nedonošenému dítěti, jehož narození je založeno na falešných a absurdních myšlenkách," prohlásil.

Irácký scénář pro USA v Íránu jako nesplnitelný sen

© AFP 2018 / Adem Altan Politolog vysvětlil, jak Írán může udělat díru v amerických sankcích

Varšavský summit, který odstartoval o týden dříve než konference mezinárodního diskuzního klubu Valdaj, byl také formálně věnován problémům Blízkého východu, otázce míru a stability v regionu. „Ve skutečnosti však bylo jeho cílem vzít si na mušku Írán," napsaly španělské noviny El Periódico. Podle názoru novin se USA s pomocí Izraele a Saúdské Arábie snaží svrhnout nevyhovující režim v Teheránu a udělat to chtějí podle scénáře shodného s iráckým.

„Opakuje se scénář, který předcházel invazi do Iráku v březnu 2003. Nikdo se nezatěžuje ani výběrem synonym, která by alespoň trochu zahalila to, co se děje, ani odmítnutím nejhrubší lži. Je to absolutní kopie toho, co se dělo před operací v Iráku. V roce 2002 Netanjahu během svého vystoupení v Kongresu USA zaručoval obrovské pozitivní dopady na region, pokud Saddám Husajn bude svržen. Teď Netanjahu říká, že po svržení íránského režimu bude mír a demokracie," uvádí El Periódico.

Sajjadpour, který komentoval pro Sputnik tento článek, nazval myšlenku svržení státního režimu v Íránu podle iráckého modelu nesplnitelným snem a zdůraznil, že scénáristé z Washingtonu a jejich spojenci značně podceňují sílu Íránu a jeho partnerů, takových jako je Rusko.

„Nevíme, co mají na mysli tito scénáristé (USA — pozn. Sputniku), ale veškeré shody mezi okolnostmi toho období (před invazí USA do Iráku — pozn. Sputniku) a současnou dobou, stejně jako srovnávání Íránu s Irákem, jsou chybné. Je to prostě nesplnitelný sen. Není pochyb o tom, že ve vědomí mnohých těchto lidí (vláda USА a Izraele — pozn. Sputniku) a také v jejich jednání je přítomno nepřátelství vůči Islámské republice Írán. Netanjahu a jeho přátelé otevřeně ukázali svou agresi. Ale Írán je úplně jiná země a současná situace se liší od minulé," řekl diplomat.

Podle jeho slov byl íránský režim vytvořen na základě výsledků lidové revoluce a každý pokus o jeho svržení přijde iniciátorovi draho.

„Musíme vzít v úvahu, že tato slova [о svržení moci v Íránu] zní už 40 let. Ale veškerá tato íránofóbní politika byla neúspěšná a Írán je dnes silnější než v minulosti a je dokonce silnější než někteří spojenci USA, protože naše síla a moc vycházejí zevnitř [z lidu] a ne zvenčí," říká.

„Dnes se setkáváme s novými výzvami, kdy se řada amerických a izraelských politických kruhů snaží porušovat mezinárodní právo, diplomacii, multipolaritu světa, znemožnit diplomatická jednání… Domnívají se, že se moderní svět podobá obrovskému lesu. Podle mého názoru zájmy Ruska, Číny, Íránu a dokonce ani některých evropských hráčů neodpovídají názoru těchto lidí. Proto se kvůli takovému vidění [světa USА] setkáváme s globální konfrontací, v níž Rusko hraje velmi důležitou roli," dodal diplomat.

Sajjadpour také prohlásil, že jako příklad začínající globální konfrontace můžeme uvést pozici Evropanů v otázce JCPOA a to, že pokus americké vlády přesvědčit země Evropské unie o změně pozice v otázce nutnosti zachování jaderné dohody podepsané s Íránem byl neúspěšný: „Podívejte se na otázku zachování JCPOA. Dokonce i evropští spojenci USA nehledě na kritiku, kterou na Varšavském summitu vyjádřil Mike Pompeo a na Mnichovské konferenci Mike Pence, trvali na svém stanovisku ohledně dodržování norem mezinárodního práva, závazků a věrnosti uzavřené dohodě [o Íránském jaderném programu]».