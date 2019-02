Srbský ministr zahraničí: USA mají větší zájem na překonání kosovského problému než Evropa

USA mají v dnešní době větší zájem na kompromisní překonání kosovského problému než ostatní. Prohlásil to ve čtvrtek srbský první vicepremiér a ministr zahraničí Ivica Dačić v éteru národní televize RTS.

„Jsme dnes ve velmi zajímavé situaci, ve které mají USA větší zájem než kdokoli jiný, dokonce větší než evropští partneři, na tom, aby byl co možná nejrychleji obnoven dialog a přijato dlouhodobé rozhodnutí. Je to nevyřešená otázka, probíhá hledání kompromisu, o kterém by se domluvil Bělehrad a Priština," je přesvědčen Dačić.

Prezidenti Srbska a USA si předtím vyměnili dopisy na téma Kosova . Srbský lídr Aleksandar Vučić napsal svému americkému kolegovi, že bude pokračovat v dialogu s Prištinou pouze po zrušení stoprocentního obchodního cla na srbské zboží, které zavedli Kosované. Donald Trump prohlásil ve svém pozdravném dopise Vučićovi u příležitosti Dne srbské státnosti, že vzájemné uznání musí být hlavním bodem historické smlouvy mezi Bělehradem a Prištinou.

Bělehrad a Priština aktivně projednávaly během posledních měsíců jisté kompromisní rozhodnutí související s úpravou hranic a výměnou území. USA tento návrh podporují a trvají na uzavření definitivní smlouvy, která by obsahovala úpravu hranic Srbska a neuznané republiky. Německá kancléřka Angela Merkelová se vyslovila proti změně hranic na Balkánu a zdůraznila, že všechny státy tohoto regionu mají stejně vyhlídky na vstup do EU.