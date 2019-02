Jazyk síly ve světové politice je nepřijatelný pro EU, prohlásila Mogheriniová

„Příliš mnoho lídrů dnes mluví hlavně jazykem mocenské politiky a konfrontace. Mezinárodní právo a mnohostranné dohody jsou čím dál tím více silnějšími hráči vnímány jako překážka, a ne jako záruka pro všechny. Tento přístup je proti tomu, co jsme my Evropané vybudovali, co jsme hájili, a co přineslo prospěch. To je zákon džungle, když silní mají pravdu a rozhodnutí jsou přijímána velkými mocnostmi za všechny ostatní," řekla ve svém projevu v Hamburku.

Podle Mogheriniové taková kampaň „nevyhnutelně vede k nestabilitě a konfrontaci". „Pokud jsou pravidla irelevantní a mezinárodní dohody lze ignorovat, konflikty se stanou nevyhnutelnými," varovala.

© AFP 2018 / Samuel Kubani Paradoxní výsledky průzkumu: Slováci si přejí, aby EU vytvořila společnou vojenskou sílu

Šéfka evropské diplomacie uvedla, že v souvislosti s dnešními bezpečnostními výzvami „tři ze čtyř občanů EU podporují evropskou integraci v oblasti obrany", což je rekordní.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dříve navrhl vytvoření „celoevropské armády" nezávislé na USA, včetně zajištění kybernetické bezpečnosti. Myšlenku podpořila německá kancléřka Angela Merkelová. Mogheriniová ale prohlásila, že EU není zapojena do výstavby „evropské armády" a nebude soutěžit s NATO.

Na závěr summitu svolaného lídry EU v prosinci bylo uvedeno, že vlastní obranné iniciativy EU posilují strategickou autonomii EU, ale dodatečně k činnosti NATO.