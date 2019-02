Lavrov promluvil o vlivu politických sporů v USA na dialog s Moskvou

„Diplomaté jsou zřejmě také byrokrati, vidí, co se děje mezi „velkými lidmi," jak bojují, jak se perou až „lítá peří," a považují za dobré chovat se tiše a nevyslovovat žádné iniciativy. Je ale smutné, že podobný osud stihl také strategickou stabilitu, nejhlavnější sféru z hlediska globální bezpečnosti, nejenom Ruska nebo USA," řekl Lavrov v interview vietnamské národní televizi a čínským televizím CTV a Fénix.

© Sputnik / Leo Alvarez Lavrov a Pompeo diskutovali o scénáři přechodu k demokracii ve Venezuele

Ministr připomněl, že ruská strana nesčetněkrát navrhla americkým kolegům zahájení strukturovaného dialogu o strategické stabilitě, který by zahrnul také téma raket středního a kratšího doletu, Smlouvy o strategických útočných zbraních, „vesmíru, na který dnes pohlížejí jako na další sféru rozmístění amerických zbraní, což bude velmi smutné".

„V každém případě jsme je vyzvali k dialogu. Říkali nám, že zatím není pravý čas. Když bylo oznámeno vystoupení USA ze smlouvy o raketách středního a kratšího doletu (INF), mnohokrát jsme navrhli USA zahájení jednání a projednání vzájemného znepokojení. Měli obavy ohledně jedné rakety, její data nám neposkytli několik let, měli jsme doslova z nich tuto informaci tahat… USA zastávaly pořád stejný postoj: nic nechtějí vidět, Rusko má prostě zlikvidovat tuto raketu pod americkou kontrolou. Není to moc slušné dokonce ve vztazích USA s menšími státy než Ruská federace," poznamenal Lavrov.

Zdůraznil, že Moskva také měla obavy z některých věcí, které dělají USA, a které porušují INF.

© Sputnik / Maksim Blinov Lavrov: Nikdo nedonutí Rusko rozhodovat podle diktátu

„V lednu jsme je s velkými obtížemi přesvědčili o tom, že je třeba se aspoň sejít a uspořádat konsultace. Je ale možné, že jsme je neměli přesvědčovat, protože obsadili absolutně nekonstruktivní, řekl bych, dokonce destruktivní postoj, o kterém jsem mluvil. Nechtějí nic poslouchat, podívat se na to, co jim ukazujeme, avšak navrhují, abychom zničili raketu pod jejich kontrolou, a také všechny odpalovací rampy a příslušná zařízení, po čemž budou čtyřikrát do roka kontrolovat situaci na místě," řekl na závěr ministr zahraničí Ruska.