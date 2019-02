Szijjártó o „proruské pozici“: Proč Francouzi a Němci obchodují s Ruskem za miliardy eur?

Nehledě na to, že Maďarsko jako jedna z mála zemí neposlalo vojáky do praporů na východní křídlo NATO, Szijjártó podotkl, že se Maďarsko účastní ochrany tohoto regionu v jiné podobě — už od dubna tohoto roku budou maďarská letadla chránit baltské země a Polsko v rámci mise Baltic Air Policing.

© Sputnik / Valeriy Melnikov Maďarský ministr zahraničí západní kritiky Moskvy označil za pokrytce (VIDEO)

Na předpoklady o tom, že může být příčina absence maďarských vojáků spojena s tím, že by se to Rusku nelíbilo, ministr odpověděl: „Nás se to netýká. Nediskutujeme o tom, co si myslí jiné země o našich rozhodnutích. Maďarsko provádí svou zahraniční politiku v souladu se svými národními zájmy. Bylo by velkou chybou, kdybychom se zamýšleli nad tím, jak Rusko hodnotí maďarská rozhodnutí v obranné sféře."

Různý vztah k Rusku Maďarska a Polska vysvětluje Szijjártó tím, že Poláci jsou Poláci, a Maďaři jsou Maďaři. Nebylo by realistické očekávat, aby měly tyto dvě země vůči všem zemím identickou zahraniční politiku. „Máme jiné dějiny, jinou zeměpisnou polohu a jiné názory. V čem je ale ten problém? Respektujeme pozici Polska vůči Rusku, nikdy ji nekritizujeme a dokonce i chápeme. A když Polsko žádá o podporu, odmítáme ji," vysvětlil ministr.

„Na straně druhé už mě omrzel dost rozšířený v médiích názor, že Maďarsko úzce spolupracuje s Ruskem. Ptali jste se někdy Němců nebo Francouzů, proč mají s Ruskem obchod za miliardy eur? Není spravedlivé si takto představovat Maďarsko," dodal.

Szijjártó zdůraznil, že vztahy Budapeště s Moskvou jsou zcela průzračné: ročně se pořádá jen jedna schůzka na nejvyšší úrovni — tedy v podstatě méně ve srovnání s podobnými schůzkami mezi zeměmi západní Evropy a Ruskem.

„80 % dodávek plynu do Maďarska jde z Ruska. Ve smyslu infrastruktury jsme udělali vše možné, abychom dostávali plyn z jiných míst. Naši spojenci nás ale nepodpořili, co jsme měli dělat? Obviňovat Maďarsko z proruské pozice není poctivé, vždyť Severní proud 2 staví nikoli maďarské, ale západoevropské společnosti," řekl v závěru besedy pro Rzeczpospolita Szijjártó.