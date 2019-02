Guaidó může skončit za mřížemi. Hrozí mu 30 let vězení

22. února Guaidó dorazil do kolumbijského města Cúcuta na hranici s Venezuelou. Zde se shromažďuje humanitární pomoc Spojených států a dalších zemí, kterou chce Washington poslat do Venezuely. Caracas však tuto pomoc odmítá. Pokus dopravit humanitární pomoc přes hranici násilím neuspěl.

„Je to osoba, která se skrývá před spravedlností. Co se děje s uprchlíky, kteří se vrátí zpět do země a úřady je odhalí? Musí být zatčeni a posláni za mříže… Může dostat 30 let," uvedl zdroj Sputniku a dodal, že výši trestu musí navrhnout prokurátor.

Guaidó, který nadále zůstává v Kolumbii, kde se v pondělí zúčastnil zasedání skupiny Lima v Bogotě, v rozhovoru pro televizi NTN24 uvedl, že se hodlá vrátit do vlasti, přestože mu hrozí zatčení. Venezuelský prezident Nicolás Maduro dříve prohlásil, že pokud se Guaidó vrátí z Kolumbie, musí být postaven před soud.