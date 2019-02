Liga arabských států a EU se spolčují proti Íránu?

Aktivity Íránu a Turecka způsobují regionální krize. Prohlásil to generální tajemník Ligy arabských států Ahmed Aboul Gheit. Také řekl, že si evropské státy dobře uvědomují nutnost oslabení zásahu Íránu do vnitřních záležitostí arabských zemí.

Íránský politolog a bývalý diplomat z íránského velvyslanectví v Bejrútu Seyed Hadi Afghahi promluvil v rozhovoru pro Sputnik o tom, kdo způsobuje krize v regionu.

„Trump obvinil během předvolebních debat Clintonovou a Obamu z vytvoření IS* v Sýrii. Katarský premiér a ministr zahraničí Hamad bin Džásim v rozhovoru pro BBC řekl, že právě USA daly pokyn Kataru a Saúdské Arábii, aby se za jejich podpory zúčastnily svržení Asadova režimu. Jenže ptáček vyletěl z klece, myslím Asada," vysvětlil expert.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Íránské revoluční gardy varují EU před pokusy omezit raketovou sílu země

Afghahi dodal, že Saúdskou Arábii obviňuji z válečných zločinů, například v důsledku jednoho bombardování bylo v Jemenu zabito a zraněno asi 300 lidí. „Saúdská Arábie nám vyhrožuje a prohlašuje, že přijde s válkou do Íránu dříve, než Írán přijde s válkou na území království. Jsou to slova samotného bin Salmána. To oni jsou váleční štváči v regionu. Izrael nám pravidelně vyhrožuje a říká, že bude bombardovat Írán. Ahmed Aboul Gheit přitom bez žádného důvodu obviňuje Írán ze zásahu do regionálních záležitostí," pokračuje politolog. Poznamenal, že se íránské síly nacházejí na iráckém a syrském území legitimně na rozdíl od USA, které vpadly do východní části Sýrie v rozporu s právem.

Co se týče Turecka, vpadlo do Sýrie bez příslušného povolení pod záminkou zajištění bezpečnosti, boje s terorismem a jeho proniknutím do Turecka, řekl Afghahi. „Podepsali jsme Společný akční plán, aby byl v regionu klid, kdežto USA tuto dohodu porušily a znovu uvrhly region do krize. Stabilita v něm není v zájmu USA a Saúdského království. Írán, Rusko a Turecko pracují na mírovém urovnání syrského problému. Měli jsme schůzky v Soči a Astaně, zatímco USA a Saúdská Arábie svolaly konferenci ve Varšavě za účelem vystupňování napětí v regionu. Dvě konference si navzájem odporují na 180 stupňů. Přikrývají se krásnými slovy, ale páchají zlo," pokračoval expert.

Liga arabských států, která obviňuje Írán ze zásahu do regionálních záležitostí, podle slov Afghahiho žádá země EU, aby vyvinuly nátlak na Írán a požádaly ho, aby již nezasahoval v regionu. „Ale o jaký íránský zásah jde? Komu jsme vyhrožovali? Proč Liga mlčí o zločinech Saúdské Arábie v Jemenu?" řekl zdroj Sputniku.

© AP Photo / Michael Sohn Les Echos: Za podporu ohledně Íránu získalo Polsko od USA vojenskou pomoc

Zatímco Írán na zasedáních v Soči a Astaně žádá o skoncování s válkou a politické překonání krize, USA a Saúdská Arábie tomu brání a stále dodávají zbraně.

Expert má za to, že Ahmed Aboul Gheit nedokáže ovlivnit Evropu podobnými prohlášeními.

„Evropané a jejich zástupkyně Mogheriniová učinili již 13 prohlášení, že Írán dodržuje Společný plán a že Evropa také musí respektovat dohody. Vždyť se sešli ve Varšavě, aby přijali protiíránskou rezoluci. Během cesty Mikea Pencea po Evropě, když se snažil přinutit Evropany vystoupit ze Společného akčního plánu, mu odpověděli, že k tomu nemají žádné důvody. Na mnichovské konferenci USA také lhaly světu. Jejich vojáci, žoldáci a dolary jsou skutečnými válečnými štváči v regionu," řekl na závěr Afghahi.

*teroristická organizace zakázaná v Rusku