Na summitu B9 Miloš Zeman varoval před vlnou terorismu

Na pozvání slovenského prezidenta Andreje Kisky se 28. února v Košicích sešlo devět prezidentů. Takzvanou „Bukurešťskou devítku" (B9) tvoří země NATO z východní a střední Evropy — Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Miloš Zeman na jednání B9 zdůraznil téma Afghánistánu. Vyzval k tomu, aby se armády z této země nestahovaly. Prezident navíc poukázal na nebezpečí další vlny terorismu a jednání s Tálibanem označil za riskantní, píše mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na Twitteru.

Setkání B9 v Košicích je příležitostí k diskusi s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem.

Pozvání na setkání přijal i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Ten podpořil postoj pana prezidenta. Uvedl, že nelze z Afghánistánu odcházet bez dohody. Důležitá je podle něj dohoda s USA.

Od Zemana zaznělo i další varování — před štěpením NATO:

„Pan prezident v Košicích také varoval před dělením NATO na křídla. NATO musí zůstat jednotné," píše Ovčáček.

Košice, setkání B9. Společný snímek prezidentek a prezidentů.

Prezident republiky Miloš Zeman během projevu před začátkem vojenské přehlídky na počet 100. výročí založení Československa prohlásil, že Armáda České republiky bojuje proti největšímu nepříteli lidstva, kterým je podle jeho slov mezinárodní terorismus. Sputnik o tom psal na konci října loňského roku.

„Dnes večer bude do Vladislavského sálu vnesen meč Milana Rastislava Štefánika, prvního ministra obrany Československého státu. Ponese ho veterán z Afghánistánu. Toto spojení, které překlenuje sto let, vypovídá o dějinách naší země, tedy i o dějinách naší armády. Armády, která chtěla bojovat, ale nebylo jí to umožněno (…) ale také nyní o armádě svobodné společnosti, která plní své mezinárodní závazky proti největšímu nepříteli lidstva — mezinárodnímu terorismu," prohlásil prezident České republiky Miloš Zeman před zahájením vojenské přehlídky na Evropské třídě v Praze, která se konala na počet 100. výročí od založení Československa. Během projevu prezident poděkoval vojákům za organizaci přehlídky.