Brazilský vědec: Guaidó nadále prohrává válku proti Madurovi

Juan Guaidó přijel za brazilským prezidentem spolu s brazilským ministrem zahraničí Ernestem Araújem. Nehledě na fakt, že Brazílie uznala Guaidó za dočasného prezidenta Venezuely, nejednalo se o státní návštěvu.

Profesor Araújo si myslí, že Guaidó přijel do Brazílie, jelikož se jeho pozice oslabila po neúspěšném pokusu o doručení humanitární pomoci přes kolumbijské a brazilské hranice do Venezuely.

© Sputnik / Vladimir Pesnya Lavrov nazval cíl USA ve Venezuele

„Minulou sobotu byl poražen. Den doručení humanitární pomoci pro něho byl rozhodující, on ovšem selhal. Humanitární pomoc se do Venezuely nedostala a on v boji proti Madurovi prohrál," řekl expert.

Jair Bolsonaro v tiskové zprávě po setkání s Guaidó prohlásil, že Brazílie bude jednat v rámci zákona, aby obnovila demokracii v sousední Venezuele.

Podle slov profesora toto poukazuje na skutečnost, že Brazílie to myslela vážně s odmítnutím vojenské intervence a dokonce ovlivnila sousední země.

„Spojené státy, včetně Ruska, samozřejmě, mají jinou pozici, ale vidí dialog a suverenitu jako způsob, jak Venezuela překoná hlubokou politikou krizi, ve které se nyní nachází," prohlásil profesor.

Návštěva Guaidó nepřinesla žádné důležité výsledky, ale z hlediska symboliky byla důležitá.

„Říkám, že fakt, že Bolsonaro přijal jeho návštěvu, je symbolický, ale nepřineslo to žádné benefity. Byl to symbolický pokus ukázat, že Brazílie je pořád spojenec a že je důležitý, nehledě na to, že on (Guaidó) nyní nezvítězil. Nadále prohrává „válku" proti Nicolasu Madurovi," uzavřel expert.