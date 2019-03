Le Figaro: Ukrajinci jsou natolik zklamaní z politiků, že jsou ochotní hlasovat za komika

V průzkumu veřejného mínění vede s velkým rozdílem před ostatními uchazeči o post ukrajinského prezidenta komik Vladimir Zelenskyj. Novinář z listu Le Figaro to vysvětluje tím, že Porošenko a Tymošenková zklamali voliče, stejně jako volby celkově.

Ukrajinci mají 31. března volit svého prezidenta. Avšak, píše Le Figaro, mají natolik skeptickou náladu, a jsou natolik zklamáni svými bezmocnými a zkorumpovanými politiky, že zvítězit dokáže náhodný kandidát, například komik Vladimir Zelenskyj, který dnes vede ve všech průzkumech veřejného mínění.

Autor článku si klade otázku: „Dá se nynější prezident Petro Porošenko považovat za hodného důvěry? Slíbil vykořenění korupce, ale ani za pět let vlády se mu to nepodařilo a oligarchové i nadále tahají v zákulisí za provázky." Ani Julia Tymošenková není pokládána za dobrou kandidátku s ohledem na její někdejší vládu.

Ukrajinci navíc očekávají od prezidenta, že skoncuje s konfliktem na Donbasu. Autor příspěvku píše, že nehledě na Minské dohody, tam pokračují potyčky, a že se „východ země fakticky oddělil".

V této atmosféře všeobecného nezájmu se objevil ten nejnepravděpodobnější kandidát, píše Le Figaro o Zelenském, který dnes vede v anketách. Konkurenti ho kritizují nejen za absenci zkušeností, ale také za to, že je, prý, loutka Igora Kolomojského, jehož televize vysílá pořad se Zelenským. Zelenskyj má dnes v anketách 25 % hlasů, kdežto Porošenko a Tymošenková jen 15 %. Zelenskyj je atraktivní pro mladé a pro ty, komu se nelíbí profesionální politici. O jeho politickém programu toho není moc známo, kromě toho, že hodlá udělat pořádek a nastolit přímou demokracii. „Nezní to moc jasně, ale funguje to!" píše autor článku.

I když samotní Ukrajinci nejsou moc nadšení volbami, světové společenství všechno pozorně sleduje. Především sousední Rusko, které se dívá negativně na sblížení Kyjeva se Západem.

Ukrajinský export do EU stoupl za rok o 17 %, Evropa nakonec předstihla Rusko a stala se pro Kyjev hlavním partnerem. Porošenko hodlá jít tímto kursem dál a ujišťuje, že záruky bezpečnosti země spočívají pouze ve vstupu do EU a NATO. Novinář ale připomíná, že právě podobné výroky vyprovokovaly reakci Kremlu.

Zvláštní americký zástupce pro Ukrajinu Kurt Volker otevřeně podporuje Porošenka, avšak „prozíravost a vhodnost nebyly nikdy příznačné pro americkou diplomacii…", píše na závěr autor příspěvku v Le Figaro.