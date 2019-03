Venezuela vyhošťuje německého velvyslance

Venezuela označila německého velvyslance za nežádoucí osobu kvůli jeho zasahování do vnitřních záležitostí země. Ten nyní musí během 48 hodin opustit zemi. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničních věcí Venezuely.

„Bolívarovská republika Venezuela zveřejňuje své rozhodnutí o tom, že Daniela Martina Krienera, velvyslance Spolkové republiky Německo, prohlašuje za nežádoucí osobu, a to kvůli jeho opakovanému zasahování do vnitřních záležitostí země, což je zjevným porušením diplomatických vztahů,“ uvádí se ve zprávě.

Podle ministerstva měl německý velvyslanec hrát roli politika, který je spojen s venezuelskou opozicí. A to je nepřijatelné.

„Venezuela je svobodná a nezávislá, a proto aktivity diplomatických zástupců, která zahrnují zasahování do věcí spadajících do výlučné pravomoci lidu a vlády venezuelského státu, nejsou akceptovatelné a akceptovatelné nebudou. V souvislosti s tím poskytujeme panu Krienerovi celkem 48 hodin na to, aby opustil území Venezuely,“ uvedl rezort.

Ministerstvo přitom poznamenalo, že je připraveno podporovat uctivé vztahy se všemi zeměmi Evropy. Ty však nesmí podporovat státní převrat, ale měly by napomáhat mírovému urovnání situace v zemi a dialogu mezi venezuelskými politiky.

Dne 23. ledna 2019 se na pozadí protestních akcí ve Venezuele šéf opozice Juan Guaidó prohlásil za dočasného prezidenta. Spojené státy a řada dalších zemí krok Guaidóa uznaly a požadovaly, aby venezuelský prezident Nicolás Maduro, jehož zvolení tyto země nepovažují za zákonné, nepovolil násilné akce proti opozici. Maduro uvedl, že to on je ústavním prezidentem a šéfa opozičního parlamentu označil za loutku Spojených států.

Rusko, Čína a několik dalších zemí podpořily Nicolase Madura jakožto legitimního prezidenta Venezuely.

