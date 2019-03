Contra Magazin: Třetí světová dosud nevypukla pouze díky Putinovi

Západ aktivně využívá Vladimira Putina jako obraz nepřítele, ale měl by se spíš radovat, že vedoucí místo v Kremlu zaujímá tak vyrovnaný a uvážlivý stratég, píše rakouský Contra Magazin. Není těžké si představit, jak by na početné provokace Západu reagoval výbušnější člověk. Proto právě díky ruskému prezidentovi USA a NATO ještě nerozpoutaly třetí světovou válku, je přesvědčen autor článku.

Pouze díky vyvážené geopolitické pozici Vladimira Putina USA a NATO ještě nerozpoutaly třetí světovou válku, píše Marco Mayer v článku rakouského časopisu Contra Magazin.

Pro Západ je nyní ruský prezident oblíbeným obrazem nepřítele. V politických kruzích a médiích jsou využívány veškeré prostředky, aby byla zdiskreditována jeho činnost. Bylo by však třeba se naopak radovat, že v Kremlu sedí Putin a ne nějaký výbušný člověk, který by ostře reagoval na neustálé provokace ze strany Washingtonu a NATO , zdůrazňuje novinář v časopise. Západním vládnoucím kruhům je to však úplně jedno, protože Putin jim nedovoluje dobýt Rusko ze strany západní finanční oligarchie – na rozdíl od jeho předchůdce Borise Jelcina.

Pokud by funkci ruského prezidenta nyní vykonával výbušnější člověk, jak by asi zareagoval na státní převrat na Ukrajině, k němuž došlo za aktivní podpory Západu a který byl zaměřen na integraci země do NATO s cílem umístění baterií raket ve vzdálenosti několika set kilometrů od Moskvy? Abychom si mohli odpovědět na tuto otázku, autor článku navrhuje představit si situaci, v níž Rusko nebo Čína podpoří změnu režimu v Mexiku s následujícím příchodem k moci proruských nebo pročínských sil a možností umístit své rakety přímo na hranici s USA. Podle Marca Mayera to vše velmi připomíná karibskou krizi v 60. letech minulého století.

Proto zastává názor, že všichni musí být rádi, že vedoucí roli v Kremlu zaujímá takový rozumný stratég, který nehledě na veškerou západní agresi a napadání se stále snaží udržovat dialog a nenechá se vyprovokovat.

© AP Photo / Ronald Zak Petříček chce do Prahy pozvat Putina. Babiš zatím o ničem neví

„Putinova éra“ však jednou skončí, uvádí Marco Mayer. Pokud nedojde ke změnám v ústavě, jeho lhůta vyprší v roce 2024. Poté může Vladimir Putin odejít na zasloužený odpočinek. Ale co pak? Zatím není žádného potenciálního nástupce ruského prezidenta vidět, zdůrazňuje rakouský časopis. Stane se znovu hlavou státu premiér a předseda Jednotného Ruska Dmitrij Medveděv ? Podle verze časopisu je to málo pravděpodobné. Autor článku to vysvětluje tím, že během svého prezidentování si Medveděv příliš velkou slávu nezískal a dovolil Francouzům otočit si ho kolem prstu v souvislosti s Libyí.

Jestliže „stratég Putin“ skutečně již nebude chtít kandidovat na funkci prezidenta, bude muset představit svého nástupce, který bude podle jeho názoru schopen řídit ruskou supervelmoc po jeho odchodu z funkce a nedovolit Západu zatáhnout zemi do třetí světové války.

Zbývá pouze doufat, že Vladimir Putin najde vhodného kandidáta, který získá příslušnou podporu obyvatelstva a dokáže se přiměřeně vyrovnat s dědictvím současného ruského prezidenta, píše Marco Mayer.

Mimochodem, zatím není známo, kdo a co v budoucnosti vystřídá Putina, a proto je třeba se pro každý případ připravovat na nejhorší, uzavírá nоvinář rakouského časopisu Contra Magazin.