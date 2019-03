Šéf liberálního klubu europoslanců bije na poplach. EU hrozí národovecká noční můra

Tento týden populární britský deník The Guardian zveřejnil článek s titulkem „EU faces nationalist ‘nightmare’ in next five years, says Verhofstadt“ což se dá přeložit jako EU bude v nadcházejících pěti letech čelit „národovecké noční můře“, říká Verhofstadt. V textu bývalý premiér Belgie a šéf Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) od roku 2009 Guy Verhofstadt uvádí, že je možné se tomuto vyhnout jen pokud centristé získají větší podporu pro věc Evropské unie.

V květnu proběhnou volby do Evropského parlamentu, od kterých se očekává, že poprvé za čtyřicet let ztratí duopol centristické pravice a centristické levice svou většinou.

Guy Verhofstadt varoval, že proevropští centristé mají „poslední šanci“ po letošních eurovolbách získat moc zpět od nacionalistů a populistů před příštími volbami v roce 2024, píše deník.

Belgický politik také konstatoval, že EU potřebuje reformu eurozóny, migrace a společné obrany, aby získala větší podporu veřejnosti.

„Nic není věčné. Nic. Politické instituce nejsou věčné. Reformovat je povinnost, kterou máme a jestliže selžeme, pak dojde k tragédii, noční můra se stane realitou,“ tvrdí politik.

Političtí soupeři však obviňují Verhofstadta, že odkládá debatu o svém vlastním problémovém politikovi, českém premiéru Andreji Babišovi, členovi skupiny ALDE, který byl obviněn ze střetu zájmů ohledně fondů EU.

Verhofstadt uvedl, že Babiš bude povinen „napravit“ konflikt zájmů, který identifikovali právníci Evropské komise, před eurovolbami.

Minulý týdne český poslanec EP Jan Zahradil oznámil, že společně s trojicí dalších politiků z Francie, Polska a Nizozemska představili v Paříži „koalici pro Evropu národů“. Politici po květnových volbách chtějí udělat velkou změnu a stát se největší frakcí v Evropském parlamentu. K tomu je potřeba rozbít koalice eurolidovců a eurosocialistů, kteří vládnou v Bruselu přes 20 let, konstatoval politik.