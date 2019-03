Maštálka: Nebudu bojovat proti ruské propagandě, protože … neexistuje

Dokument obsahuje návrhy – zastavit projekt Severní proud 2, projednat možnost rozšíření osobních sankcí, omezit přístup Ruska k financím a technologiím a také už nepovažovat Moskvu za strategického partnera. Následující den, 13. března, byla přijata ještě jedna rezoluce. Tentokrát o boji proti nepřátelské propagandě, která může ovlivnit výsledky nadcházejících evropských voleb. Mezi doporučeními je zvýšení znalosti o dezinformačních kampaních Ruska, které je údajně hlavním zdrojem dezinformací v Evropě. V dokumentu je navrženo vyvinutí právního rámce, aby mohlo být bojováno proti hybridním hrozbám, zejména kybernetické válce a informační válce. Tato hrozná varování vůbec nevyvolala entuziasmus u všech: 489 poslanců je podpořilo, ale 148 hlasovalo proti a 30 se hlasování zdrželo.

© AP Photo / Christian Lutz Nepřítel číslo 1 je nalezen! EP přijal další protiruské usnesení

Sputnik se zeptal Jiřího Maštálky , poslance Evropského parlamentu za KSČM, jak bude bojovat proti ruské propagandě.

Maštálka: Já osobně proti ní bojovat nebudu, protože žádná propaganda není. Ale jestli oni chtějí bojovat, tak ať se nejdřív podívají, jak vypadá ekonomika, jak budují stát, jak vyhovují pracujícím, proč mají v Paříži tisíce žlutých vest. Ať se podívají na své chyby a potom ať dělají propagandu a radí někomu na východ. Ať si nejdříve zametou před svým prahem. Nemají uklizeno ani v brexitu, neví, co dělat s neonacisty. A budou radit všem ostatním, co mají dělat. Ať se nejdřív podívají u sebe doma, všichni. Na lidská práva, na pracovní podmínky. A potom můžou radit. Žádná nová rozhlasová nebo televizní stanice nezabrání tomu, aby se nešířila pravda. A oni pravdu rozhodně nešíří. A jestli nemají dost toho, že neuspěli s rádiem Svobodná Evropa, Euronews, Deutsche Welle. Tyhle stanice jsou neúspěšné, protože lžou. Tak holt, ať udělají za ty peníze novou stanici, ale nebudou se lidi na to dívat, protože lidi to měří podle peněženky a podle toho, jak se jim daří.

Chápu dobře, že vy jste nehlasoval pro přijetí?

Já jsem tři týdny po zlomené noze, tak jsem tam bohužel nebyl. Budu tam až na konci března.

Jak hodnotíte toto usnesení?

Jako hloupost a jenom další pokus o upozorňování na to. Jsou nutná náhradní témata, protože oni těch vlastních velkých problémů mají dost. Tak proto je Rusko jednoduše zástupní problém, kterým se snaží oblbnout své občany.

Nemohu se nezeptat na nadcházející volby do Evropského parlamentu. Jaké jsou vaše osobní plány?

Já už končím a budu hledat, jak se uplatnit jinak. Myslím si, že za 15 let jsem udělal dost práce. A budu se samozřejmě snažit v nějaké formě pokračovat v budování vzájemného přátelství mezi Ruskem a zbytkem Evropy.

Kolik míst podle vás získá Komunistická strana v novém stavu Evropského parlamentu?

Je moc brzy na to, abych to dokázal odhadnout. Byl bych rád, když to budou tři. Jsou ještě dva měsíce a existuje moc otazníků.

Děkuji za rozhovor.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce